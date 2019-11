La proliferación de excrementos de animales, principalmente perros, está causando malestar entre la ciudadanía, ya que vamos de mal en peor. El enfado se refleja en algunos carteles colocados por propietarios de establecimientos o edificios, en los que se puede leer mensajes como, «prohibido defecar perros en el perímetros de este local» o «perros a cagar a su casa». El problema no son los perros u otros animales «sino sus propietarios que tienen la obligación de recoger los excrementos que sus animales dejan en la vía pública». Con una normativa municipal, se pretende sensibilizar a las personas que tiene perros de la responsabilidad y de los deberes que tienen cuando salen con un animal a la calle y a los espacios públicos. Por ello, «las personas que lleven animales de cualquier especie serán responsables de cualquier acción de los mismos que ocasione suciedad en las calles y espacios públicos, así como en los parques y demás zonas verdes. Será responsable subsidiario quién sea titular del animal». Además, cuando las deyecciones de los perros u otros animales queden depositadas en la vía pública, espacios públicos, o en los parques y demás zonas verdes, la persona que lleve el animal está obligada a proceder a su recogida y limpieza inmediata, así como a su depósito en las papeleras que "ayudan" en el aseo urbano.

¡¡ Es vergonzoso el desinterés y poco civismo de algunos, no todos, propietarios de perros ¡! Los excrementos de perro no solo deslucen las calles de nuestra Almería, la ensucian y evidencian la mala conciencia cívica de sus dueños. También suponen un problema sanitario. Los excrementos caninos pueden transmitir enfermedades de un perro a otro, pero también de un perro a una persona. No hay que generar alarmar, pero la posibilidad de contagio está ahí. Cuando un perro tiene parásitos, en sus heces hay huevos. El "parvovirus" es una de las más graves. "Si su perro no está desparasitado y otro can ingiere esas heces, puede incluso provocarle la muerte, principalmente a los cachorros", nos dice un profesional veterinario. Es necesario. Es urgente multar a los dueños de perros que no recojan las heces del suelo.

Tenemos un casco histórico precioso y un centro comercial maravilloso, ¿porqué ensuciarlo por el poco civismo de algunas y algunos desahogados y poco cívicos? ¡¡Almería, sin cacas de perros, limpia…luces más!!