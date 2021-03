Piratas de poca monta

Por mucho que Villarejo se ponga un parche en el ojo, jamás se asemejará al Pirata Cojo de Sabina, aunque el maestro debería rebautizarlo como el "pirata discapacitado de un miembro inferior". Bien, pues este pirata, que era un señor y que, entre cuyas cualidades atesoraba las de "Bongosero en La Habana y Anciano en Shangri La", que por cierto es un lugar ficticio (James Hilton, 1933) cuyo término se aplica a cualquier paraíso terrenal. De la España de hoy día no podemos decir lo mismo, desgraciadamente.

Para muestra, la Universidad. No la del CUA (Campus Universitario de Almería) y no Colegio Universitario de Almería, aunque se conserven esos orígenes. Bueno, a lo que iba, que me disperso. En la Universidad y demás Centros de Investigación españoles, el Estado se gasta actualmente un 20% menos de dinero que hace 13 años. Es decir, este año, en el que se han contratado no sé cuántos asesores para los ministros de España, y su jefe incluido, que están costando un "pastizal", España va a gastar en investigación menos dinero que Grecia. Me da la impresión que los griegos, a pesar del pasado glorioso que tienen, no se pasan la vida mirando el mismo, sino que miran al futuro hasta más que nosotros.

Además, digo yo y esto es "un supongamos" mío: se ve que quieren que los trabajos de investigación duren más, ya que hace 3 años se inventaron que no podía ser que un Director de proyecto comprase un reactivo de 40 € haciendo un pedido al proveedor y firmando la factura para que quien maneja el dinero la pagara. Para evitar "eso", se inventaron un nuevo procedimiento: que tenía que pedir una factura proforma al proveedor, meterla en una plataforma y esperar a que por fin, a las 3 semanas alguien le dijera que podía comprar el reactivo. "De mientras" que decía mi amigo Pérez, un doctorando que cobraba 1.500 € al mes, parado por el no reactivo.

Bueno, pues con estas ayudas de la Administración, y me imagino que de los asesores, porque eso no se le había ocurrido nunca a los funcionarios de carrera, España y, en concreto el CSIC, ha conseguido una vacuna contra el bicho que nos atormenta. Desgraciadamente, de esta vacuna se habla poco, y curiosamente, es un magnífico tema de conversación "para el café", que es donde "arreglamos el país". Por lo tanto, extendiendo esta noticia habría un tema estupendo para subirnos el ánimo y darnos cuenta de que a pesar de los que mandan en este país antes llamado España, hay motivos para vivir, para trabajar, y para seguir disfrutando del aceite de oliva, y del sol, entre otras muchas cosas.