Posible Phishing editorial, alerta

En ese ademán en el que podemos caer todos, hace poco una editorial "de cierto lugar, de cuyo nombre no me quiero acordar" se complacía en presentar su propuesta de edición y publicación, citando textualmente: "...publica a nivel nacional e internacional con nuestros países aliados, en colaboración con editoriales asociadas, encargándonos de la edición de la obra, maquetación, corrección, diseño de portada y registros legales", qué menos, añado. Pero, sin embargo, ahí no queda la cosa. La editorial prosigue: "El autor deberá aprobar nuestro trabajo editorial y estará comprometido a adquirir 40 ejemplares -no precisa precio final- y -agárrese lector- 1210 ejemplares serán publicados y distribuidos en nuestros países asociados gratuitamente. Entregaremos al autor un reporte de ventas mensuales y el pago de sus regalías al 10% de los ejemplares vendidos -esto último, imagino que tendrá el carácter adquisitivo de los países donde se vende el libro que a la hora de expresar su equivalencia en Europa arrojará un balance descompensado, según la divisa-. La editorial prosigue -sin ningún ánimo de rectificar-: "Una vez pagado al autor el primer reporte de ventas, procederemos a la traducción de la obra al idioma portugués para la distribución en Brasil… quien, además, trabajará bajo las mismas condiciones asignadas. Después de la venta de 1.000 ejemplares, nuestra editorial reproducirá la obra al inglés e italiano y será distribuida en países de lengua oficial". Y ya para finalizar -fuegos artificiales a la altura de las pretensiones-: "Nuestra editorial tiene presencia en diferentes ferias del libro como LA FILBO en Colombia y BIENAL en Brasil, donde su obra tendrá presencia. Tenemos agentes literarios a disposición, quienes le ayudarán a crecer en su carrera como escritor, invitándolos a ferias, entrevistas de radio, televisión, nacionales e internacionales". Y no contento con esto, remata: "De estar de acuerdo podrá enviar la obra a nuestro correo electrónico donde la evaluaremos y de 2 a 7 días hábiles le daremos respuesta de aceptación".

Quién nos asegura las ventas. Quién responde legalmente a una empresa que dista a ocho mil kilómetros. Qué garantías jurídicas existen para que nuestros derechos estén asegurados. Y todo esto, sin antes leerse el libro ni buscar información del autor. A veces, pienso que no debería maltratarme de esta manera.