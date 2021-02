Recuerdos y presente

De antemano aviso: no tengo ganas de ver caras circunspectas, ni de pesimismo, así que vamos a poner buena cara y vamos a tratar de no complicarnos la vida más todavía, y vamos a intentar relajarnos.

La frase «yo soy yo y mis circunstancias» nunca he sabido si es de Ortega, de su socio Gasset, o la alumbraron al alimón, pues con Ortega y Gasset me hago el mismo lío que con Daoiz y Velarde, Espartero y su caballo, Ramón y Cajal, pues en los libros siempre aparecen juntos.

Dicho esto, ayer me vino a la cabeza el recuerdo de los azulejos que, un marco de hierro forjado, adornaban las paredes de los bares de mi infancia. No es que yo fuera cliente, es que me acuerdo de La Flor de la Mancha y de otros coetáneos. En esos azulejos había frases, que hoy día no serían políticamente correctas, tales como "si bebes para olvidar, paga antes de empezar" o "con pan y vino se anda el camino".

Las frases de personajes ilustres, han quedado para los sobres de azúcar de los cafés, las de los azulejos, sencillamente han desaparecido, pero entre medias tengo que citar una moda de los 80's, que eran unas tablillas con leyendas tales como: "10.000 moscas comen mierda, 10.000 moscas no pueden equivocarse, comamos mi….". Eran frases casi cáusticas, pero lapidarias.

Y después se hizo el silencio. Solamente quedan recuerdos aislados tales como: "cuerpo a tierra que vienen los nuestros", "no se quiénes, pero hemos ganado", "puedo prometer y prometo" o el discurso "de los garbanzos" de Fraga.

Como decíamos en mi juventud, ahora circula por ahí mucho individuo con "diarrea verbal y estreñimiento de ideas" y disculpas por lo escatológico de la expresión. Lógicamente, no merece la pena escucharlos.

Dado que para el bicho de los c…, por lógica, lo que debemos hacer es cuidar mucho la higiene en todos sus aspectos, y que como decía Paco Costas en la tve de blanco y negro: "cuando se rompe la dirección del coche, lo único que se puede hacer es rezar", pues eso. Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo importante, y vamos a ignorar lo accesorio, aunque como en este caso, lo accesorio nos esté llevando a no se dónde, pero desde luego a ningún lugar ni a ningún estado envidiable. Pero no podemos hacer más que es ser personas capaces de torear todas las dificultades que nos estamos encontrando, sean causas lógicas o sean sobrevenidas por ineptitud, ya que "Tenemos memoria, tenemos amigos / Tenemos los trenes, la risa, los bares / Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo / […]" como dice el maestro Sabina.