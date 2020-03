SUMMUS-MONTIS (SOMONTIN)

Corríasegún el arabista Simonet en su obra "Descripción del reino de Granada", basada en documentos medievales de procedencia árabe, si recordamos la obra de Alemany "La Geografía de la Península Ibérica" en los escritores árabes, dice que Yacut sitúa en tierras de Almeria la plaza de "Xammaten", que puede ser hoy Somontin. Afirma que en dicho reino se dieron una gran mezcla de razas y linajes, de lo que podemos deducir gran cantidad de elementos, tanto arábigos como bereberes; pero no solo encontramos estas grafías, en el caso que analizamos (Somontin), encontramos también una abundante toponimia latina, producto del paso de la dominación romana, que dio origen a numerosos gentilicios y nombres de accidentes geográficos, por ejemplo: Mondujar, Campillos, Canales (rambla entre Zurgena y Arboles), Turrillas o el mismísimo Somontin (Somontan), hoy l)de las palabras "summus" y "mons-montis" y a pesar del que su significado lo califica como: "en la parte alta del monte"; y lo mismo sucedería con los nombres que empiezan por "som" que proceden de "summus", avalados por los topónimos, Somosierra y Somport; sin embargo el prefijo "so" (Somontin), se identificaría con "sub" (por debajo de) ", lo cual pone de manifiesto su antigüedad que es probable que se remonte al siglo VIII; no obstante y buscando la acepción de la denominación árabe, el nombre de Somontin aparece de diferentes formas: (Sumuntam, Somontan), encontrándose acompañado de la palabra "Hisn", que le da un significado de defensa, fortaleza; tenemos que tener en cuenta la dificultad de las palabras árabes al traducir topónimos de otra lengua, debido a que la escritura árabe no contempla vocales, veamos un ejemplo: "Shmntn", con lo cual se produce una variación en la estructura de la palabra, ofreciendo cierta dificultad; dicho esto, y después de estas acepciones del vocablo, tenemos que afirmar que no se aprecia rasgos de que Somontin esté situado al pie de una montaña. Si nos atenemos a la teoría "summus", asumiríamos que Somontin estaría encima del monte y esta teoría solo la podemos aceptar, considerando que desde el rio Almanzora, nuestra observación visual seria en alto, cuestión que encontramos más lógica, pensando en la posición fronteriza del Valle del Almanzora, la teoría más plausible es que los asentamientos se encontrarían en alto, de donde se ejercería una mayor y mejor defensa. Es posible que la forma original viniese del latin (sub-montanus), con lo que el vocablo (summus montis), como un asentamiento al que después se le unió una unidad de vigilancia (summuntanus), de manera que en la palabra "Somontin" habría que identificar la "n y la i", que es posible que proceda de una "a" en la que se ha producido el efecto de la imela hispanoárabe.