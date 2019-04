Sabores de Almería para paladares exquisitos

Un Indalo minimalista se divisa desde todo el pabellón seis de la Feria de Madrid. Nada más entrar en el Salón Gourmets el sabor de Almería se huele en cada uno de los rincones. Lejos y atrás quedan los años del "quiero y no puedo" con el que la provincia caminaba por una de las ferias más atractivas que se celebran en IFEMA y de las que más profesionales y público en general atrae. No se trata de competir, no es el caso, con los grandes eventos como Fitur o Fruit Atraction. El Salon de Gourmets es otra forma de entender la proyección de la provincia a través del sabor. Es la conquista de nuevos clientes desde el paladar. Y esta tierra está en el camino de conseguirlo con una marca, Sabores Almería, a la que cada día se suman nuevas empresas y que ya compite en igualdad de condiciones con los grandes monstruos consolidados como puede ser Galicia, el País Vasco o Castilla-León.

Para alcanzar cualquier objetivo lo primero que hay que hacer es creer en lo que haces. A partir de aquí se trata de conformar un proyecto, darle forma, dotarlo económicamente y situarlo en el mejor escaparate posible. Y esta tierra con la marca creada por la Diputación ha dado de lleno en la diana. Atrajo la atención uniendo nuestros productos a la imagen de David Bisbal y, logrado el objetivo inicial, se camina en la senda de la consolidación.

Contamos con los mejores productos, con una variedad difícil de superar por nuestros competidores y con el arrojo de aquellos que, con los medios justos, son capaces de abrirse camino en un sector complejo, incluso puede que saturado de excelencias, pero en el que productos como la gamba roja o el raf son capaces de abrir un camino y dejarlo expedito para otras delicatessen con menos empaque, pero de igual calado que los primeros.

Las empresas de la provincia están siendo capaces de avanzar, y de qué forma, en la calidad. Nadie pone en duda el producto, aunque se echaba de menos la educación empresarial necesaria para envolver aquello que tenemos y mostrarlo como selección gourmets, que siempre hemos tenido.

Ver mermeladas en tarros de diseño como si de un perfume se tratase; aceite enlatado en botes de fragancia o pimientos en bolsas snack, eleva todo cuanto disponemos a una nueva dimensión creativa, gustativa y saludable. De ahí que aplauda el trabajo realizado por las administraciones para ayudar a empresas con excelentes productos y mejores ideas a adentrarse en el mundo gourmets, divisar lo que hacen los demás y alejar cualquier atisbo de complejo, para dar la bienvenida a la potencia creativa de una provincia acostumbrada a competir con los mejores. Sabores Almería tiene tal potencial y un camino por recorrer, que si cuenta con el apoyo necesario, está llamado a ser el sello de calidad de Almería en el exterior.