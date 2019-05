Totum Revolutum

Como casi siempre, comienzo a escribir estas líneas el domingo por la mañana. Pero hoy no está siendo un domingo más, pues aunque tenemos a los políticos sonrientes en las fotos mañaneras, me imagino que "la procesión irá por dentro". Por otra parte, he disfrutado de una corta charla con el Cura Paco, recordando los 70's y siguientes años, en el Colegio de Doctores y Licenciados. Las charlas con don Francisco siempre se antojan cortas: por su intensidad y positivismo, así como por su lucidez. Antes había disfrutado un rato con la química, y después me he reafirmado en que nos hemos vuelto raros, porque no se me van de la cabeza los sucesos del Everest y el mosqueo de los chinos con la de porquería que hay almacenada allí.

No me lo creía cuando leía lo de los atascos en el Everest, pero es que no son sólo atascos, si no que el pasado "miércoles más de 200 alpinistas hicieron cima, ... . Los alpinistas formaron un atasco de varias horas. ... Dos de los que hicieron la cola murieron mientras descendían, tras haber hecho cumbre, el accidente se atribuyó al excesivo flujo de montañeros. En estos días han fallecido ya ocho personas en el pico más alto del mundo." informa El Pais.

Además, los chinos, también según El Pais dicen que: "este año solamente concederán 300 licencias para subir al Everest por su lado norte. ... para limpiar el Everest. En el 2018, ... hasta la altitud del campo base se recogieron 335 toneladas de residuos, ... . Otras 8,4 toneladas fueron recolectadas en tres operaciones de limpieza que se llevaron a cabo en las zonas más altas de 5.200 metros y de muy difícil acceso, de las cuales 5,2 toneladas fueron de basura: principalmente envases de comida y bebida, 2,2 toneladas de excrementos humanos (a saber qué comerá esa tropa que descarga allí, que también tiene su guasa esperar a llegar a la puntitica arriba para soltar el lastre) y una tonelada de restos de material de alpinismo." Y digo yo que con el frío que tiene que hacer allí, se podrían haber bajado todo para reciclarlo, porque seguramente la mierda estaría dura e inodora, y los herrajes a lo mejor se podrían haber reciclado. ¡Vaya tropa!, ¡los de la época de Pérez de Tudela, como dicen los "pseudoinstruidos": "yo a mí me parece que" eran más curiosos. Y como a pesar del meteorólogo primo del ilustre, lo del cambio climático es verdad, además resulta que aquello se está "derritiendo" y están apareciendo cuerpos que llevan allí muchos años enterrados en el hielo. ¡La que han liado estos alpinistas de nuevo cuño!