Demucha gente se asustó cuando Pablo Iglesias dijo que “el miedo tiene que cambiar de bando”, “los escraches son jarabe democrático” y “el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”, pero el verdadero peligro estaba en lo cursis que eran: relees sus tuits aunque sea por quinta vez y aún corres el riesgo de sufrir un coma por una subida descontrolada de la glucosa aunque no seas diabético. Como ahora son tan pocos que caben en una moto con sidecar, apenas se les nota, pero han dejado huérfanos a tantos votantes (¿quién se toma en serio a Yolanda?), que el PSOE se ha podemizado para auxiliarlos. Lo del otro día en Ferraz (esa movilización que animó al ‘puto amo’ a seguir), con miembros del Comité Federal abrazándose llorosos en la calle a los militantes, causó un tsunami de vergüenza ajena de magnitud nunca vista (entre ‘los malos’, desde luego). Ayuso ya no es la reina del bochorno, María Jesús Montero ha logrado superarla. Según José Marcos, de El País, dirigentes socialistas confiesan en privado su perplejidad e incomprensión con lo que ha pasado. ¿Cosas de esa cabecera hoy tan afín al Gobierno para hacernos ver que en el PSOE también hay gente que apela más a las razones que a las pasiones? Uno se agarra a un clavo ardiendo y quiere creer a ese periodista. Ojalá en el PP ocurriera lo mismo y algunos cuestionaran a Ayuso y su escudero MAR. Y ya sería la repera que, entre las ‘personalidades del mundo de la cultura’, alguien le dijera en privado a Marisa Paredes que ‘se echara a un lado’ cuanto antes. ¿Que esos socialistas asombrados no dan la cara? ¿Y quién se atreve al ver la energía con la que María Jesús mueve los puños?

Muchos de los que ya tenemos una edad y podemos emocionarnos hasta la lágrima en la oscuridad de una sala de conciertos con el Réquiem de Mozart, o en la de un teatro de la ópera con el Thannhäuser de Wagner, no supimos captar en el texto de Pedro la angustia del hombre acosado ante su encrucijada, la llamada de socorro del político vulnerable, y no lloramos como niños para, encima, ir luego a contarlo. Almodóvar tendría que darnos una masterclass, o que nos enseñen en algún sitio... “Academia La Sensible. Hacemos de usted un cursi de primer nivel capaz de llorar en público con las epístolas del jefe de ‘los buenos’. Abierto el plazo de matrícula. Descuentos de hasta el 90 por ciento a mayores irrecuperables”.