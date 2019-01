Viena 1814

El congreso más importante de la historia, en su tiempo. y el más eficaz, que dio cien años de paz a Europa (salvo la guerra de Crimea) y que desgraciadamente su sensatez no fue imitada en Versailles 1918. Se acusaba al congreso de frívolo e ineficaz. "el congreso baila", "el congreso se divierte". Se desconoce, sin embargo, que las decisiones más importantes fueron tomadas en esas fiestas sociales. La patata caliente era Polonia. El zar Ruso, Alexandre, (el hombre fuerte del congreso en cuyo país Napoleón había encontrado su "Waterloo", aunque nunca había sido derrotado) la quería para el solo. El francés Talleyrand y el inglés Castlereagh (que los españoles no se atreven a pronunciar y que en fonética española es "caselri) deseaban impedirlo. Ellos querían y consiguieron dividirla en tres partes para Rusia. Prusia y Austria. De este modo había una barrera contra Rusia y un mayor equilibrio de poder en el centro de Europa. Lógicamente ellos no podían discutir un asunto de tan tremenda importancia en la mesa de los cinco. Había que discutirlo y ponerse de acuerdo en un rincón de los bailes. Los grandes acuerdos se cocieron en esos "Divertimenti"

Al inicio La Mesa constaba de los cuatro grandes, Rusia, Inglaterra, Austria y Prusia. Se unió mas tarde el francés Talleyrand que impuso su teoría de que el enemigo no era Francia sino Napoleón, y que había que restablecer "La Legalidad Monárquica". Si el tema interesa y leen Inglés les recomiendo "Vienna 1814" como los conquistadores de Napoleón hicieron "El Amor, La Guerra y la Paz" en el congreso. Talleyrand pudo unirse a la mesa gracias a Dorotea de Sagan, casada con su sobrino Edmund de Talleyrand, pero separada vivia con su tio y se sospechaba que eran amantes. Dorothea era hermana de Wilhelmine Von Sagan. Ambas de origen Prusiano. Esta era considerada una de las mujeres más hermosas de Europa y contaba, entre otros, como amante al canciller Austriaco Metternich que influyó en favor de Talleyrand. Wilhermine era una mujer extraordinaria. A los 16 años de edad sedujo al amante de su madre. Casada y separada perdió la custodia de su hija que siempre quiso recuperar. En parte su relación con Metternich era para que este le ayudase a recuperarla. Frustrada al no conseguirlo cambió de amante y se acostaba con el Zar Alexandre.Metternich recibía un informe de la policía que tenia espías en todas las delegaciones. Metternich sabía que hombres su amante Wilhermine recibía en su casa y a que horas de la madrugada se marchaban.

Wilhermine provocó a Metternich más distubios gástricos que la división de Polonia.