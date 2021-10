La agroalimentación, esencial

LA agricultura es la primera, la más noble y la más indispensable ocupación del hombre". La frase de Hipólito Vieytes me permite resumir lo que pretendemos este año con el Anuario Agricultura&Alimentación, que dedicamos a los "Esenciales". Un producto que mañana presentamos en Madrid, en la antesala de Fruit Atracttion y con la presencia del ministro Luis Planas. Los esenciales son aquellos que durante estos casi dos años que llevamos de pandemia, mientras que la mayoría estábamos en casa confinados, asustados y temblorosos, han sido capaces, son capaces y serán capaces, de seguir alimentando el planeta. El sector primario, agricultores, pescadores, ganaderos, aquello que conocemos como agro alimentación, nos han dado una lección de vida en este tiempo y es justo reconocérselo. No sólo han logrado con su trabajo y esfuerzo mantener abastecidas las estanterías de los supermercados, sino que no les ha temblado el pulso para desafiar al virus, en los momentos en los que no conocíamos casi nada de él, para arremangarse y salir a cultivar, pastorear y pescar, para que la cadena alimentaria en ningún momento quedase desabastecida. Hoy, casi dos años después de que conociéramos el primer caso de coronavirus y cerca de comenzar a bajar la montaña de dolor que ha supuesto para muchos la enfermedad, el Grupo Joly rinde un merecido homenaje y un reconocimiento a aquellos que no miran para otro lado y que siguen ahí, al pie del cañón cada día. Cada uno desde su puesto, en el perfecto engranaje que permite cada jornada que Andalucía siga siendo la despensa de Europa, la región de este país que ha sabido adaptar todos sus protocolos para que la industria agroalimentaria ocupe un lugar destacado en el mercado internacional y el protagonismo que merece. Aunque no siempre reconocidos, y con precios muchas veces por debajo del coste de producción, los hombres y mujeres de Andalucía que se dedican al noble oficio de la agricultura, la pesca o la ganadería, o los camioneros que transportan los productos desde esta comunidad a Europa, consiguen cada hora superar trabas y dificultades y poner en los lineales de los supermercados del continente lo mejor de nosotros. Son los mismos que a lo largo de los últimos cien años han sido capaces no sólo de mantener sus tierras productivas, sino que han sabido aplicar las nuevas tecnologías para convertir su modo de vida en una industria generadora de empleo y riqueza. Son ellos los que tienen la capacidad de producción para ayudar a alimentar a una sociedad cada vez más numerosa, que busca una dieta equilibrada y saludable, en la que destaquen el consumo de grupos de alimentos como frutas y verduras y, por extensión, de los esfuerzos para recomendar una adecuada proporción de nutrientes que puedan asegurar una mejor calidad de vida y una óptima seguridad de los alimentos que se consumen.