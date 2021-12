En las cenas de Navidad se aprende mucho. El año pasado vino un primo lejano y lo presentaron como una eminencia científica que trabajaba en un organismo público de nombre complejo. Comenzamos a hablar del año que terminaba y él declaró solemne que "No todos los años duraban igual" y que por tanto no era seguro que las campanadas coincidieran exactamente con el comienzo del año nuevo. Cuando vimos en peligro de caer a otro dogma de nuestra ordenada vida, le pedimos una explicación y "el primo" nos la dio. "Creemos que el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, lo que se resume como 365 días y un cuarto (que en realidad serian 365 días y 6h). Por eso, cada cuatro años tenemos un año bisiesto, de 366 días. Pero no todos los años duran lo mismo, ni se miden igual. Un año sideral utiliza dos pasos sucesivos por un punto que sirva de referencia y mantiene que un año es igual a 365 días, 6 horas ,9 minutos y 9 segundos. El año trópico adopta como referencia el equinoccio de la primavera y mantiene que cada año consta de 365 días, 5 horas ,48 minutos y 46 segundos. El año anomalístico defiende que son 365 días, 6 horas, 13 minutos y 53 segundos…y hay más métodos de medición, Conclusión: Así es complicado ser puntuales y el tiempo continúa siendo un misterio para todos nosotros."

Nos quedamos boquiabiertos y la abuela casi se echa a llorar al entender que su idolatrado Ramón García pudiera haberse equivocado. Pero "el primo lejano" continuó: "Además que el año comienza el 1 de enero es fruto de una argucia romana y de unos feroces celtiberos de cerca de Calatayud. Hasta el 153 a.C., los cónsules romanos eran nombrados por el Senado en los idus de marzo, el comienzo del año. Sin embargo, en plena segunda guerra celtíbera contra la ciudad de Segeda (actual Mara), el General Quinto Fulvio Nobilior pidió al Senado que adelantara la fecha de los nombramientos para poder anticipar la campaña militar. El Senado atendió la petición de los cónsules y por primera vez se trasladó oficialmente el comienzo del año a las calendas de enero. Por lo que, de no ser por aquellos antepasados de los aragoneses, Papa Noel llegaría en Marzo". "Y es que todo es relativo y no hay verdades absolutas, sino acuerdos que pactamos y aceptamos para convivir", concluyó. Espero que "el primo" vuelva estas navidades. Quiero preguntarle sobre que opina de nuestra clase política.