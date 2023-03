Mi S sensaciones son mías y nadie me las puede cambiar, ni me las puede rebatir. No son opiniones, son sensaciones, y eso es algo personal e íntimo, y además, son fruto de algo tan grande, como son mis cualidades de animal racional. Bien, pues tengo la sensación de que estamos apoyardaos que diría un "granaíno" conciso, concreto, claro y rotundo como aquellos a los que les veía saludarse de un extremo a otro de la barra del bar, a la hora del café de después de almorzar que venía muy bien para irse a trabajar mentalizado, después de saludar al amigo con un lacónico: "¡quillo, estás apoyardao!". Y esa es mi sensación, después de ver lo que se está publicando de "la colla del tito Berni" y sus apetitos de cintura abajo saciados: "barriga", cartera en el bolsillo trasero del pantalón y lógicamente la bragueta. Lenguaje cuartelero en el peor de los sentidos y dicho con todos los respetos para el lector. Y mira por dónde ahí enmedio aparece mi Almería. Si lo que están diciendo es cierto: ¿Quién fichó al "terremotólogo"? ¿quién lo instruyó y promocionó? ¿su mentor no sabía nada?.