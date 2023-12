Como llevo días escuchando en la radio la escasez de marisco en Galicia, y la venta del ilegal, había comenzado este escrito sobre “dar gato por liebre”, cuando he visto un artículo en The Conversation, y he hecho un “P.S.”, o sea un Post Scriptum, que sois unos mal pensados. “Es normal”, en el sentido de frecuente, que alguien venda anchoas que en realidad son atunes juveniles pescados ilegalmente; caviar sustituido por huevas de peces sin valor comercial; trufas negras del Périgord falsas; vino y bebidas espirituosas mezcladas con metanol; así como almejas capturadas ilícitamente y no aptas para el consumo. Los fraudes alimentario son variopintos y todo el año, pero la probabilidad crece en periodos tales como es la Navidad. Otro día hablaremos del café y las especias molidas, que son dos temas que me molestan sobremanera, pues con el café mi relación me viene de mi abuela, y eso es sagrado, y con las especias, porque me hago aceites “con sabor a ...”, y recientemente he tenido una experiencia desagradable. Por lo tanto, como todavía quedan marcas de prestigio y comercios de confianza, vamos a dejarnos de “pijeríos tontos” y “sacadineros”, y vayamos a los establecimientos acreditados, pues ya sabemos lo que “dicen los químicos”: “los experimentos con gaseosa”. Para terminar, como para mí son igual de míticos y ambos “se comen solos”, en casa siempre los hemos comprado ambos y a partes iguales, y son: los mantecados de Fondón y de Laujar, por orden alfabético.