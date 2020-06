El corral de Arboleas

A RBOLEAS cuenta con un pasado musulmán formado por una serie de episodios bélicos llevados a cabo durante la conquista del Reino de Granada. Dentro de esta guerra de guerrillas, tratare de empezar por el episodio que los de Lorca entablaron con los moros de Cantoría, tras saber que estos tenían una fábrica de pólvora, aniquilando los muros del ingenio donde guardaban toda la munición, consiguiendo además despavorir el ganado del revellín que tenían los moros; los de Lorca siguieron camino de Guercal (actual Huercal Hovera), guiados por las grandes ahumadas que hacía el enemigo como señal de comunicación, con la intención de auxiliar a los de Cantoría, se fueron internando en las huertas de Arbóreas, (actualmente Arboleas); según el profesor García Ramos, Al-Arboli, gentilicio formado de Arbolaya que daría Arbolea; por el contrario Alborea, dejaría de estar relacionada con la voz árabe Bury (torre), identificándola como un topónimo prerromano. Hecho este inciso, los de Lorca, perseveraron en el acoso y seguimiento de los moros, abriéndose paso, no sin dificultad, entre la espesura del follaje y la abundante arboleda, que además se .agravaba con el hecho de no haber ningún puente y si muchas acequias que dificultaban el avance; (en aquella época, tan espesa era la vegetación de árboles, que una ardilla podría recorrer el valle entero sin tocar el suelo), prosiguieron en su cometido, enviando a unos caballeros que otearan las huertas, y en esto observaron que avanzaban cuatro banderas enemigas, pensando que debía de ser una emboscada, se apartaron del camino, subiendo por encima de una venta que llamaban Bena Romana, para cuando estuviesen preparados y a la orden del Alcaide Mayor dar Santiago a los moros, librándose la Batalla del Corral de Arboleas; y aquí quiero hacer un alto y explicar que esta zona narrada se corresponde con la barriada del Callejonal, mas popularmente conocida como el Chalet, lugar que desde los años de la postguerra y posteriormente había una venta en la que se vendía petróleo ( mas popularmente "Gas" para uso de quinqués y demás ), regentada por un parroquiano al que llamaban "El Corrales", no podría precisar si era apellido o apodo tomado del lugar donde se celebró esta sangrienta batalla; y tras el trascurrir de varios siglos y ciertas ideas subjetivas, aclaro, que la expresion: dar Santiago, era entrar en batalla, esta expresion se tomó en honor a Santiago El Mayor, en lucho contra el infiel en la batalla de Clavijo.