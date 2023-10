Mientras que los socialistas hemos decidido manifestarnos este fin de semana en defensa de la sanidad pública andaluza y en contra de las privatizaciones anunciadas por el Gobierno andaluz, los dirigentes del PP han preferido montar una manifestación para apoyar a Feijóo. El objetivo de ambas movilizaciones, tan distintos como la noche y el día, deja meridianamente claro cuáles son los intereses que defendemos los socialistas y las socialistas y qué es lo que defiende la derecha.

En estos días, además, hemos visto y escuchado a los populares de Almería anunciar que hasta fletaban autobuses para mostrar su rechazo a no se sabe qué y defender a su líder, a un achicharrado Feijóo que igual aún no se ha enterado de que los resultados del 23 de julio no le dan para gobernar, por mucho que se empeñe, y que fracasó de forma estrepitosa hace tan solo unas semanas en su intento de investidura.

Juanma Moreno, que también se ha apuntado una vez más a este circo ambulante, haciendo como si nada de lo anterior hubiese pasado, solo tiene oídos para la estrategia de desgaste a Pedro Sánchez. No escucha, sin embargo, no ya el ‘run run’ de la calle, sino el clamor de Andalucía ante el derribo programado del Sistema Sanitario Andaluz, que lleva aparejado una inyección de centenares de millones de euros a la sanidad privada.

En estos días, los socialistas hemos cuestionado en el Parlamento al presidente Juanma Moreno y a su consejera de Salud por lo que piensan hacer para mejorar la atención sanitaria que se presta en Andalucía, pero nos hemos vuelto a estrellar contra un muro que no responde. Entre tanto, el plan de choque que llenará los bolsillos de la sanidad privada sigue su curso sin que conozcamos los detalles de las listas de espera que lo amparan. Tampoco se ha anunciado la más mínima rectificación en el reparto de ambulancias con mejores y peores equipamientos en Almería, por lo que seguirá habiendo almerienses de primera y de segunda en cada asistencia sanitaria urgente.

Las manifestaciones en defensa de la sanidad pública tienen, por lo tanto, todo el sentido y la oportunidad en un momento crucial que va a determinar el modelo de la sanidad pública andaluza que quiere implantar el PP en contra de los intereses generales de todos los andaluces y andaluzas. No se puede hacer negocio con la salud, no podemos permitirlo.