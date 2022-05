Las distancias engañan

De las cuestiones escolares, con la edad que tengo, y la que tienen mis hijos, poco me acuerdo. Concretamente me refiero a los requisitos para que un niño consiga plaza en un colegio. Las noticias más cercanas que tengo, son de cuando impartíamos C.A.E.S. y la UAL la titulación de Detective Privado, tiempo en el que los Detectives empezaron a tener trabajo con el tema de los domicilios de las familias y si vivían o no, donde decían que ponía el Certificado de Empadronamiento.

Vistas las colas de coches que se forman en las proximidades de algunos colegios concertados del centro de Almería, supongo que la distancia del domicilio familiar al colegio ha dejado de ser muy importante. O bien, los colegios están donde no hay niños y, por lo tanto, tienen que venir de allende distancias lejanas.

Traigo esto a colación por "la purga" de empadronamientos que se está haciendo estos días, sobre la residencia de los posibles candidatos de los partidos políticos a las próximas elecciones andaluzas.

Lo que más me llama la atención es que, sin decirlo, parece ser que han echado tierra sobre la historia de los candidatos que, concretamente en Almería, ha habido desde hace un montón de años, que no se les conocía por estos lares, y que se han perpetuado en el cargo.

Por otra parte, es rara la televisión que no ha emitido en alguna ocasión casos de un pueblo que una acera pertenece a un pueblo y, la otra, a otro pueblo.

Ítem más, puede que alguien viva en los primeros cien metros desde la linde de una Comunidad Autónoma. Por cierto: si tan importante es vivir en una u otra parte de la linde, ¿cómo se debe decir?: ¿linde? ¿frontera? ¿se cuenta desde la chapa de la carretera que dice en qué Comunidad estamos?

Con la que tenemos encima, alrededor, por ahí fuera, aquí dentro, con lo del teletrabajo, que me da la impresión que es como la intermitencia del coche: "ahora sí funciona, ahora no", de verdad: ¿es tan importante el lugar exacto de residencia familiar? Si es tan importante, ¿por qué no está fuera de la ley quien haya tenido que reconocer que ese no es su domicilio familiar o como se llame?

Al final, lo único que tengo claro es que lo de Einstein sobre el Universo y la estupidez humana, es cierto. ¡Como no podía ser de otra manera!

Y que siempre se ha dicho, y para mí sigue siendo cierto, que uno es de donde pace, no de donde nace. ¡Menos mal que aquí todo el mundo está a favor de la globalización y en la Europa, una grande y libre! Cosas veredes.