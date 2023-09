El sábado pasado mencioné el té verde con azafrán de Aljaima y, mira por donde, me acabo de enterar de que en 2022 se decomisaron en España diez toneladas de un falso azafrán hecho en China con gardenias modificadas genéticamente y coloreado mediante una técnica de vaporización para simular el color anaranjado del azafrán. El viejo dicho “te engañan como a un chino” hay que invertirlo. Este producto no se considera un alimento en la Unión Europea y por lo tanto no siguió los cauces legales y no fue sometido a los pertinentes controles para asegurar su inocuidad. Porque, además de un fraude económico de altos vuelos, lo están analizando para ver si tiene riesgos para la salud, ya que las gardenias están manipuladas genéticamente. Para no aplicar lo de “se cuenta el pecado pero no el pecador”, sepan que este falso azafrán lo ha distribuido la empresa Saffron Company desde hace al menos cuatro años, según investigaciones de la Guardia Civil. Lo hacen pasar por azafrán puro español, con lo que los beneficios son enormes, ya que producirlo cuesta cien veces menos que el auténtico. Calculen ustedes mismos: el azafrán con D.O.P. La Mancha se vende, según tamaño del envase, entre 11.000 y 16.000 €/kg: un sobre de 0,5 g cuesta unos 7 € y una caja de cinco gramos unos 55. Hay también en las tiendas azafrán de pelo sin D.O.P. a la mitad de precio o algo menos. Si el contenido de ese envase de “azafrán auténtico” es el tocomocho chino, el beneficio es del orden del ochenta por ciento (y puede que me quede corto, lo he calculado a ojo). También puede que sea azafrán iraní o marroquí, de menor calidad y precio, pero es azafrán. Si uno no es un experto es difícil de distinguir.

Del auténtico, Quique Dacosta solo necesita unas hebras para su especial receta de paella: sofrito hecho con 1 vasito de AOVE, azafrán, pimentón y tomate rallado; cuela el sofrito y utiliza el aceite (80 g para 4 raciones) para freír el pollo, el conejo, judías, garrofó y alcachofas. Las carnes las deshuesa y hace un caldo. En el aceite sofríe el arroz a fuego muy suave, añade el sofrito, rehoga, añade el caldo y sube el fuego; cuando hierve añade las carnes y las verduras. Otro toque es una rama de romero tostada en el fuego, añadida a mitad de cocción. La fórmula vale para el arroz con marisco y para la fideuá. Suerte con la compra de azafrán.