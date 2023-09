Recordando el poema “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…” de Antonio Machado, que comienza: “ Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero; / …”, puedo decir que “mi infancia son recuerdos de la Calle El Reducto / y el olor a zotal los sábados por la tarde / ...” .Los recuerdos me vienen por haber nacido y pasado mi 1ª infancia entre el Reducto y la Plaza de Pavía, así como la costumbre de las madres de la época de ir los sábados por la tarde a la droguería de mi tío Joaquín a comprar zotal, despachado a granel, para fregar bien y desinfectar las casas.

Buceando en esos recuerdos del zotal y característico olor, me he encontrado con que en una disposición del Ministerio de Sanidad, relacionada con el uso de desinfectantes para prevenir los contagios por covid, allá por la página 441, más o menos, aparece citado como desinfectante del mismo.

Viene toda esta berborrea en relación con el propósito del Ayuntamiento, de que este fin de semana, cuando escribo estas líneas, van a comenzar a fregar intensamente las calles de la ciudad, comenzando por el barrio de la Cruz de Caravaca. Total, que se me han juntado en la cabeza: Machado, El Reducto, el Zotal, el Covid y el moderno y nuevo ¿aún? Ayuntamento de Almería, con mis primeros recuerdos, de hace más de 60 años. ¡Válgame Dios! Los primeros 50’s están en candelero, que no “en candelabro”.

¡Quién me iba a decir a mí, que “un equipo municipal de gobierno, joven y batallador”, como decía el Yugo del Iliturgi, cuando este equipo visitaba el Estadio de la Falange, iba a provocar en mí tantas emociones juntas y me iba a retrotraer a mi 1ª infancia, en vez de transportarme al futuro de Almería, que es de lo que me gustaría que hablaran. Que hablaran de qué y cuánto quieren para esta adormecida ciudad, de cómo piensan conseguirlo, de quiénes pueden colaborar con la Administración para conseguirlo, o de cómo puede colaborar la misma con ellos, del “modelo de ciudad” que tienen diseñado y de qué están haciendo para conseguirlo. En fin que hablaran del ppresente que no les gusta y del futuro que quieren.