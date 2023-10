Si l eemos el siguiente párrafo, deduciremos que en nuestro país, y en Europa, de la que es primus inter pares, accidentalmente, tenemos un hombre que debe pensar que César se le parece, porque ambos parece que poseen los tres grandes conceptos que siglos después emergen de Maquiavelo: la “virtú”, como energía y astucia; la fortuna porque supo dominarla hasta que le resultó esquiva, y la “necessitá”, en las ocasiones que supo ponderar sus actos, y que fueron disminuyendo.

Y si de vez en cuando ojeáramos u hojeáramos a los clásicos, que por veces que lo hagamos, nunca será demasiado, quizás nos habríamos encontrado este párrafo de Cicerón en su discurso contra Verres:”Los pueblos que no tienen solución y que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: los condenados son rehabilitados en todos sus derechos, los presos son liberados, se permite regresar a los exiliados y se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que ese es el colapso de tal Estado y donde eso acontece nadie tiene ya esperanza alguna de salvación”. Se lo escuché hace unos días a un Magistrado y me ha llamado no ver muchas menciones en la prensa. Dicho queda.