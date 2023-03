Normalmente miramos cifras actuales en las estadísticas. Es lógico, nos preocupamos por el entorno de donde vivimos, que es el presente. "La verdad de Pedro Gurullo". Pero eso no debe hacernos olvidar que si importante es el presente, no menos lo es mirar al pasado para saber cómo hemos evolucionado: saber si hemos mejorado o empeorado. Y ese ejercicio es muy importante en Educación. Es más difícil la conducta antisocial de unos jóvenes que tienen un nivel alto de Educación: afán por ser mejores, ansias de superación, respeto a las normas sociales, inquietud por su futuro dentro de la Sociedad, en pocas palabras, saber más para poder tener una voz respetada y digna de consideración.Además, el abandono escolar, no es algo que surge de la noche a la mañana, es un proceso largo de decadencia del alumno, que al final desemboca en su abandono escolar. En 2020, España superaba en un 60% el objetivo fijado por la UE para ese año. La tasa de abandono masculina (20,2%) era la más elevada de la UE y casi el doble de la femenina (11,6%). Pero ¿cuáles son esas cifras actualmente? No pienso que hayan mejorado solas. Y por ahí vienen muchos de los problemas de nuestra juventud.