Los primeros que debían estar vacunados

Estamos en pleno proceso de vacunación. Proceso mucho más lento del deseado y cuya tasa de cobertura no cumple con ninguna previsión, y ni mucho menos con la necesidad. Sanidad identificó quince grupos de población para priorizar en la estrategia de vacunación sobre criterios de igualdad en dignidad y derechos... Mentira. Aunque no voy a entrar en la tropelía por parte de algunos cargos y su vacunación pese a no pertenecer a ninguno de esos grupos. No. Eso es otro tema. Vengo a apuntar que no se ha tenido en cuenta como prioridad dentro de las prioridades al grupo de personas dependientes que no pueden llevar mascarilla por una determinada circunstancia. Eso existe. De hecho, en mi caso, lo tengo cerca. Y a día de hoy, 4 de febrero no cuenta ni con la primera dosis (más de un mes después del inicio). Quiero recordar que la única barrera que le ponemos al virus es precisamente esa, la mascarilla, y a estas personas por diferentes circunstancias sobrevenidas no pueden portarla. Ellos debían ser los primeros vacunados, y lo más grave es que aún no lo están.