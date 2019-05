26M, lo que se juega Almería

Almería elige el 26 de mayo a los alcaldes y concejales que la gobernarán durante los próximos cuatro años. La provincia se juega mucho en unos comicios que pueden dejar un número importante de ayuntamientos con serios riesgos de ingobernabilidad, con lo que ello supone. Con ser esto importante, lo es mucho más la imagen que podemos trasladar al exterior, en especial a Europa, en donde miran con lupa cada paso que se da en materia de control sanitario de los productos hortofrutícolas, inmigración y fuerzas políticas emergentes y sus programas políticos. Desde las elecciones andaluzas, comicios en los que Vox logró alzarse con 12 parlamentarios, han sido muchos los medios de comunicación europeos que han recorrido esta tierra para conocer la realidad de la inmigración, el auge de esta fuerza política y el caldo de cultivo que ha llevado a más de 60.000 ciudadanos a optar por este partido, con postulados cercanos a Maríe Le Pen en Francia o Salvini en Italia. Del desenlace del 26 de mayo va a depender mucho la imagen que esta tierra y aquellos sectores de los que vivimos, no sean dañados de forma irreparable. Más allá de los Pirineos miran con lupa, desde hace años, todos y cada uno de nuestros pasos en materia de control de residuos de los productos que criamos en nuestra huerta y el trato que reciben los inmigrantes que la trabajan. Avanzar en la línea no correcta sería dar un paso atrás nefasto para nuestros intereses comerciales y para continuar creciendo en nuestras condiciones de vida. De ahí la importancia de lo que acontezca el 26 de mayo. En ninguno de los casos los europeos deben mirarnos con preocupación por unos resultados que no estén en la mesura, la coherencia y la centralidad de la que siempre este pueblo ha hecho gala. Lo contrario sería dar alas a aquellos que tienen fija la vista en nuestros mercados y que esperan cualquier paso en falso para hacernos daño. No debe ocurrir.