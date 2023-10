He leído el discurso de Julia Guillard, la Primera Ministra de Australia y confieso que he sentido una inmensa y sana envidia. Y lo mejor de todo es que lo que dice hoy lo mantiene mañana y dentro de unos meses. No dice nada extraordinario, sino simplemente lo que le dicta su corazón y que sienten la mayoría de los australianos: “todos los musulmanes que han emigrado de otro país, tendrán que adaptarse al nuestro y no nosotros al suyo”, “a los musulmanes que exigen la Sharia, se les ha pedido que abandonen Australia inmediatamente…” Pues yo añado, trasladándonos a nuestro país, que aquí hablamos español, comemos jamón y nuestras mujeres van a los toros, se bañan con biquini y se toman unos vinos cuando les viene en gana. Lo más chocante, lo más curioso y extraño es que las personas encuadradas en el movimiento feminista, defienden a capa y espada a países como Irán o Palestina donde aún lapidan a las mujeres por llevar el velo mal puesto. Lo hacen a diario sin ruborizarse lo más mínimo. Estos hombres y mujeres que ahora de repente defienden el islán, no tienen ni idea de lo que representa una mujer musulmana en estos países. Pues se lo digo yo: Cero. Para comprobarlo ya no hay que salir de España ni de la provincia. Vayan a Las Norias de Daza (El Ejido)

No somos conscientes en España ni en Europa, del peligro y del problema que supone el dejar las puertas de nuestras fronteras abiertas unas veces y cerradas otras, pero con la llave puesta. Los cientos de emigrantes que llegan diariamente a las costas andaluzas y a las canarias (en la isla de El Hierro han entrado más de cinco mil inmigrantes en lo que va de mes, casi el 50% de la población de la isla) pues bien la respuesta nuestra en los últimos años ha sido sustituir nuestros guardacostas por buques de rescate. El problema socioeconómico que conlleva estas oleadas de inmigrantes no es pequeño. En los Hospitales de Poniente y de Torrecárdenas se está colapsando la atención a los pacientes por la afluencia masiva de musulmanes a las consultas, por cierto que cada vez tratan a los trabajadores de la Sanidad con más desparpajo y descaro, incluso se permiten amenazarlos y en algunos casos agredirlos. Pero además han obligado a hospitales y colegios públicos a confeccionar dos menús diariamente, uno normal y otro sin cerdo ni ninguno de sus derivados. Me cuenta una buena amiga responsable del comedor de un colegio público de Roquetas, que en el pasado curso escolar la madre de un morito apareció un día en plan insolente y vociferando porque a su hijo le habían dado de comer cerdo en un guiso. Mi amiga lo negó rotundamente y le preguntó. ¿Cómo lo sabe Vd.? La señora le contestó: porque lo he olido en su boca. Una cosa es la hospitalidad y otra la tontura. Es preciso establecer líneas rojas y que nadie las sobrepase ni un milímetro, porque si no, estamos perdidos.

¿La Reconquista fue una broma o una lucha encarnizada durante casi ocho siglos en defensa de nuestras tierras y de la religión cristiana? Del Sahara también salimos de forma precipitada presionados por nuestros “amigos marroquíes” aprovechando un momento de debilidad de nuestro gobierno y desde entonces no ha habido más que provocaciones y chantajes en las fronteras de Ceuta y Melilla. En la antigua Doctrina de las Fuerzas Armadas decía que “los principios fundamentales de la Guerra son: voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución”. Para mí la voluntad de vencer es la más importante, pero para nuestros actuales gobernantes de esta voluntad no queda ni rastro. La única voluntad es la de mantenerse en el sillón a toda costa. Los principios morales y patrióticos han sido sustituidos por el trueque, el chalaneo y el cambio de cromos.

En la noche del día 7 de octubre Israel fue brutalmente atacado con una lluvia de cohetes y misiles, más de 5000, causando más de 1000 muertos en la población judía entre niños mujeres y población civil. En pocos minutos sembraron el terror, a la vez que comandos de Hamás entraban en territorio judío asesinando de forma indiscriminada a la población cercana a la Franja de Gaza. De inmediato el hecho fue condenado por el mundo occidental, afirmando que Israel tenía todo el derecho del mundo a defenderse. Por la tarde ya empezaron algunos a poner límites al contraataque que previsiblemente llevaría a cabo el ejército israelí y es que el otoño es muy cambiante.

Lo que nunca he entendido es eso de la proporcionalidad en la respuesta a un ataque bárbaro y sin previo aviso al país vecino, mientras sus habitantes dormían plácidamente. Creo que dada mi edad ya nunca lo entenderé. O sea que si los terroristas de Hamás lanzaron 5000 cohetes a las 6 de la madrugada, Israel debería de responder con otra batería de cohetes de otros 5000 a ser posible de la misma potencia y también con la fresca, es decir alrededor de las 6 de la madrugada del día siguiente. Las lamentables declaraciones de algunos ministros y ministras, utilizando el mismo lenguaje que nuestros gobernantes, tratando a los judíos de terroristas y a Israel de genocida, francamente no me han extrañado demasiado. La ambigüedad de Pedro Sánchez y de Josep Borrell sí y eso me preocupa y me duele.