Crisis institucional en Turre: PSOE abandona el gobierno tras no ceder IU la alcaldía

Y el ultimátum se cumplió. Este pasado viernes se cumplía el plazo fijado por el PSOE para que Turre para la Gente (una marca de IU y Podemos) cumpliese el pacto de alternancia de dos años en el gobierno del Ayuntamiento de la localidad levantina tras la negativa de su actual regidor, Martín Morales, al estar imputada la portavoz del PSOE, María Isabel López. De no hacerlo, "habría consecuencias". Y hoy lunes esas palabras han conmutado en hechos. Los cuatros concejales socialistas con López al frente han presentado en Secretaria su "renuncia a formar parte del equipo de Gobierno y a nuestras retribuciones ante el incumplimiento del pacto de Gobierno por parte del Partido Turre para la Gente", explica su portavoz.

"El actual alcalde debía haber dimitido para que el Psoe de Turre tuviera ya la alcaldía. Los acuerdos se firman para cumplirlos, no valen excusas", ha lamentado María Isabel López tras rubricar su renuncia a todas sus responsabilidades dentro del gobierno que deja ahora solo a dos concejales de IU al frente del mismo.

Esta medida abre ahora un nuevo panorama político en la localidad levantina al estar en la oposición el PSOE con cuatros concejales y PP, el partido más votado en las pasadas elecciones, con cinco y Arturo Grima, exalcalde, al frente.

Desde Turre para la Gente se ha seguido insistiendo en que la imputación de López, que se enfrenta a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público acusada de denegar "arbitrariamente" a un empresario feriante la instalación de su "tradicional" puesto de turrones en la "misma ubicación" del recinto ferial que ha ocupado "durante tres generaciones" cuando fue alcaldesa en la anterior legislatura también con el pacto de alternancia entre ambos partidos es "clave" para no ceder la Alcaldía.

El partido, en un comunicado publicado en Facebook, explica que "la imputación es algo muy serio, y creemos que los socialistas no le estáis dando la importancia que tiene. Por supuesto que no está condenada, y nosotros no la vamos a juzgar, no pedimos su dimisión, tan solo pedimos que espere a que salga la sentencia, la cual deseamos que sea absolutoria, y en ese momento no pondremos ninguna pega para investirla. Mientras tanto, que sea un compañero o compañera suya la que ostente la alcaldía de Turre".

López ya explicó a este medio que “cuando firmamos el pacto de alternancia en el gobierno en 2019, Martín Morales ya sabía que yo estaba imputada y no tuvo ningún problema en hacerlo. Tampoco cuando con mi voto aprobamos los presupuestos o el sueldo que cobra como alcalde ejerciendo mi responsabilidad de concejal del equipo de Gobierno. Todo esto me suena a excusa”.