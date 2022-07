Francisco Lirola ya es el nuevo alcalde de Dalías: "Hoy se inicia una etapa ilusionante"

El hasta ahora portavoz del grupo del PP de Dalías, Francisco Lirola, ya es nuevo alcalde del Ayuntamiento de Dalías tras la celebración de la sesión plenaria extraordinaria. Las quinielas políticas no han fallado y la abstención de la edil del Grupo de No Adscritos, Cristina Gómez, que no ha votado ha permitido que la suma de los cuatro ediles populares más los de la concejal de Ciudadanos, María de Ambrox López, construyan la mayoría necesaria para que Lirola ostente la vara de mando lo que queda de legislatura, algo menos de un año.

La sesión plenaria extraordinaria ha dado comienzo a las 14:00 horas en un abarrotado Salón de Plenos con vecinos que no querían perderse un momento histórico para la localidad al producirse un cambio de gobierno. En el orden del Día solo había dos puntos: la toma de posesión de las actas de concejal de los socialistas José Francisco Soto Callejón y María del Mar Salmerón Terres, quienes sustituyen así al exalcalde Francisco Giménez, como al exconcejal socialista de Agricultura Salvador Páez, quienes renunciaron al cargo, con un pleno que oficializó la marcha de ambos el pasado 20 de junio.

Y en segundo lugar, la votación para el nuevo alcalde. El alcalde en funciones, Cecilio Gómez (IU), proponía a los tres candidatos: Teresa Heredia (PSOE), Francisco Lirola (PP) y el propio Gómez por IU. Las votaciones eran claras: Lirola obtenía 5 manos alzadas al ser votación directa, Heredia tres (los tres ediles del PSOE) y Gómez dos. Cristina Gómez no tituteaba y decidió abstenerse en la votación. Un estruendoso aplauso rompía el silencio en la sala y Lirola se convertía así en alcalde de Dalías.

Visiblemente emocionado, el ya regidor daliense se aferraba a la vara de mando y leía un pequeño discurso a sus vecinos: "Hoy se alcanza la meta para todos que era volver a ver al PP gobernando en el Ayuntamiento. Buscaremos la mayoría más amplia y el consenso para alcanzar los grandes retos y los asuntos que iremos abordando los próximos meses", señalaba. "Se inicia hoy una etapa ilusionante y desafiante dada la actual situación del Ayuntamiento. Abordaremos con la mayor celeridad y prioridad las necesidades básicas de Dalías y Celín y vamos a trabajar por recuperar parques y por encontrar un solar para el nuevo colegio Luis Vives", adelantaba.

También tenía palabras de agradecimiento para su partido y su familia: "Manifestar mi agradecimiento a mi grupo por todo el trabajo que han venido realizando a lo largo de estos años por el cariño y el amor a su pueblo y también un sentido recuerdo a mis padres que me enseñaron el amor a mi pueblo y muchos valores a mi mujer y a mis hijos que me han apoyado muchísimo en este camino".

Lirola concluía asegurando que "asumo el reto de la Alcaldía con confianza y comprometido con la mejor gestión municipal y actuando siempre en conciencia y escuchando a mis vecinos y atendiendo sus demandas".

Hay que recordar que el PP, con cuatro concejales fue la lista más votada en las elecciones municipales de 2019 pero no consiguió el gobierno en el Ayuntamiento daliense debido al pacto de gobierno suscrito entre PSOE e IU, que pudieron sumar al inicio de mandato seis concejales: cuatro de los socialistas y dos de IU, toda vez que Cs obtuvo un representante. Tras el paso a no adscritos de la exedil socialista, los populares tenían en su mano la posibilidad de recuperar el gobierno municipal y así ha sido.