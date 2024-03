La iglesia de San Sebastián de Olula del Río languidece: IU denuncia su "grave deterioro"

La localidad de Olula del Río alberga una de las mejores obras arquitectónicas del neoclásico del siglo XVIII de Almería y de las más modernas y avanzadas de su momento, la principal aportación de Ventura Rodríguez a Almería, máximo exponente de este estilo en la España de su época, la Iglesia de San Sebastián. Pero el devenir del tiempo y el desdén de las administraciones ha hecho mella en su estructura.

Así lo ha denunciado el coordinador de Izquierda Unida de Olula del Río, Gabriel Sánchez, quien ha asegurado que “el estado tanto de las escaleras de la torre como el campanario, el antiquísimo reloj es verdaderamente preocupante, así como los maravillosos frescos del baptisterio que están sumamente deteriorados y deben ser restaurados por expertos, para evitar ‘Ecces Homos’ de aficionados”, ha alertado a la comunidad en defensa de la conservación del patrimonio histórico y artístico.

“Urge que el ayuntamiento tome cartas en el asunto, y si no tiene la capacidad o los conocimientos debe llamar a la Delegación de Cultura de Almería, y si no le hacen caso debe insistir, lo que no podemos dejar es que se caiga a trozos nuestro patrimonio, como ya ocurre con el Palacio del Almanzora”, ha apuntado.

El coordinador de izquierdas también ha criticado que “de cara a la Semana Santa solo se acuerdan de lo que la gente ve y de representar, pero no del deterioro y el desgaste de estos edificios que no solo es patrimonio artístico, es parte de nuestro pueblo y de nuestra memoria que poco a poco la vamos dejando olvidada”.

Según ha señalado Sánchez, desde su organización se está estudiando las distintas posibilidades para proteger el patrimonio de la comarca para que “joyas como el Palacio del Almanzora o la Iglesia de San Sebastián luzcan en su mejor versión y no tengamos que lamentar su pérdida” e invita a la sociedad “organizada o no, a que se pongan en contacto con nosotros para aunar fuerzas”.