Abre la primera casa rural en pleno casco histórico de Cuevas del Almanzora

La primera casa rural de Cuevas del Almanzora ya está preparada para acoger a sus primeros huéspedes. Pero antes de eso, en estas semanas está llevando a cabo una serie de visitas guiadas por la misma para darla a conocer al público en general. Se trata de ‘El Palacete de Cuevas del Almanzora’ situado en pleno casco histórico del municipio, promovido y gestionado por Willy Martin, un tinerfeño afincado en Madrid.

Willy explica que es una casa rural, porque está en un entorno rural, una población de menos de 20.000 habitantes, como Cuevas y además es una salida interesante para algunas de esas casas maravillosas que hay, y están estructuradas para una forma de vida que no se adaptan a los tiempos de hoy, pero con esfuerzo e imaginación se reorganizan los espacios y da nuevas posibilidades como este alojamiento en pleno centro de la localidad.

Willy nació en Tenerife, ha vivido muchos años en Madrid, y desde hace 20 años veranea en Mojácar, “pero curiosamente no conocía Cuevas, aunque sí Villaricos, que tiene mucho encanto. Un día de casualidad llegué a Cuevas y me pareció fascinante, y me pareció que tenía unas posibilidades como muy pocos pueblos y que debería estar en el ranking de los pueblos más bonitos de España”, asegura.

‘El Palacete de Cuevas del Almanzora’ dispone de siete habitaciones, todas distintas, todas con su encanto especial, y decoradas con gran capricho. A la entrada de cada una, su nombre, relacionado con personajes e historias cuevanas, y con recomendaciones de qué disfrutar en su entorno. La cada de tres plantas cuenta también con una terraza arriba espectacular, con vistas panorámicas del pueblo y más allá, y también tiene una coqueta piscina. Una casa rural con encanto. “Y para todo el año, porque además nos acompaña el sol y la luz de todo el año”, apunta Martin.

“La fuerza de este lugar está en el entorno, no tenemos que depender solo de dos meses de verano, puede tener público todo el año, además una parte de la idea es poder juntar grupos que vengan a hacer eventos, reuniones, talleres, etcétera. Además te da esa posibilidad de salir y dar un paseo, puedes ver museos, exposiciones, y adentrarte en ese descubrimiento arquitectónico e histórico que está en todas las calles del centro”, afirma.

Esta iniciativa dota a Cuevas del Almanzora de su primer alojamiento en pleno casco histórico, revitaliza la zona, donde se concentra mucho del patrimonio histórico y cultural local.

Esta iniciativa privada ha contado con la pública, ya que el promotor se ha beneficiado de las ayudas del Ayuntamiento para la rehabilitación de fachadas que pretende recuperar esos preciosos palacetes del siglo XIX y darles una nueva vida, además de hacer más habitable el entorno urbano cuevano.