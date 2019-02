Alarcón y los ediles desligan las dimisiones de la lista electoral

No coincidían desde hace tiempo en casi nada, y a la vista está, pero en lo que sí están en sintonía el secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, y los cinco concejales que presentaron el martes su renuncia a seguir formando parte del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento es en afirmar que la confección de la lista electoral de cara a los comicios de mayo no ha sido el origen o motivo principal de las dimisiones. Las renuncias han puesto sobre la mesa a modo de terremoto político la división interna instalada en la formación ejidense, aunque el propio Alarcón confía en que la crisis actual no influya en los próximos comicios.

La hoja de ruta marcada por el PSOE ejidense para las próximas semanas estaría validada, según las propias manifestaciones de Alarcón, por la Ejecutiva Provincial, quien estaría respaldando, de momento, su labor en El Ejido

“Tenemos mucho trabajo por delante y es lo que estamos intentando hacer”, dijó ayer a Europa Press el secretario municipal socialista, quien recalcó que “son 30 años de gobierno de derecha enquistada” en El Ejido, por lo que ve preciso “llegar a los vecinos” como una alternativa de gobierno.

La hoja de ruta marcada por el PSOE ejidense estaría validada, según las propias manifestaciones de Alarcón, por la Ejecutiva Provincial, quien estaría respaldando, de momento, su labor en El Ejido. Así, lo previsto es que a la mayor brevedad puedan tomar posesión de sus cargos los concejales sustitutos de los cinco que se han marchado, aunque antes el Pleno convocado para mañana viernes deberá ratificar sus renuncias, como hará, por otra parte, con el concejal de Agricultura, Manuel Gómez Galera, quien también deja la corporación tras su nombramiento en la Junta de Andalucía. Los puntos en el orden del día referentes a la entrega de sus actas de concejales fueron incluidos el martes, con posterioridad a que se convocara la sesión, tal y como pidieron formalmente Ángeles Carvajal, Juan José Godoy, Juan Alberto Castillo, Jesús Parrilla y María José Lezama, quienes, en palabras de Godoy, desligaron igualmente ayer su decisión de la formación de la lista electoral.

José Miguel Alarcón "La próxima semana convocaremos una asamblea para elegir a los miembros mediante una lista abierta"

El Alcalde deberá convocar un próximo pleno para la incorporación de los cinco nuevos concejales socialistas, y según expresa José Miguel Alarcón, no habrá problemas para cubrir las vacantes. Al hilo, el líder socialista ejidense remarca que ya ha contactado con otros miembros de la lista para conformar el nuevo grupo municipal, de modo que ya “se han elegido cuatro nuevos ediles”. Posiblemente antes de que se constituya la corporación municipal que debe terminar la legislatura, para lo que quedan apenas tres meses, se conozca la constitución de la lista electoral con la que se presentará el PSOE y que, salvo sorpresa, encabezará el propio Alarcón, pues ayer aseguró que “la próxima semana convocaremos una asamblea para elegir a los miembros mediante una lista abierta”.

Alarcón no oculta que la renuncia de sus cinco concejales “no es buena ni positiva para el partido”, aunque asegura que la respeta “totalmente”. Además, les agradece su trabajo “diario” y “muy difícil” como concejales en la oposición, en donde “no cobramos y hacer política es complicado”, apunta.