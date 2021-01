El alcalde de El Ejido ha asegurado este jueves 28 de enero que supuso una sorpresa el anuncio realizado el miércoles por el portavoz del grupo municipal de Vox, Juan José Bonilla, sobre la ruptura del pacto de gobierno con el Partido Popular, del que se enteró vía telefónica apenas minutos antes de que Vox lo comunicará a través de un comunicado. Francisco Góngora asegura que no tiene "miedo de gobernar en minoría y de llegar a acuerdos puntuales", algo que, asegura, "ya hemos hecho sin ir más lejos con el presupuesto de 2020, que fue aprobado por unanimidad".

Góngora achaca a una decisión de Madrid la ruptura por parte del grupo local de Vox, pues considera que "desde su grupo municipal la intención creo que era seguir trabajando y de hecho el presupuesto para 2021 estaba ya acordado con su grupo local".

"A partir de ahora vamos a gobernar en minoría, algo que podía haber sido factible al principio del mandato", explica el alcalde, quien, en efecto, manifestó de inicio su intención de gobernar en solitario, antes de haber alcanzado el acuerdo de legislatura con el grupo liderado por Juan José Bonilla. "No nos ha dado miedo y a mí no me preocupa en absoluto llegar a acuerdos. De hecho el año pasado todos los grupos municipales, incluido Vox, aprobamos el presupuesto municipal, llegamos a un acuerdo y durante este poco más de año y medio de legislatura hemos tenido constantes reuniones en junta de portavoces para ir debatiendo, analizando e impulsando la acción de gobierno; y en definitiva escuchando también a la oposición", reitera el alcalde. "Esa es la línea que vamos a seguir. Lógicamente cambia la situación, pero no me preocupa tener que llegar a acuerdos puntuales".

Lo que toca ahora, explica Góngora, es reorganizar el equipo de Gobierno: "el día de mañana haré una reestructuración del equipo de gobierno, reasignaré las áreas y seguiremos trabajando como hemos hecho anteriormente. En el anterior mandato llevábamos la gestión con 8 concejales con acción de gobierno. Ahora lo haremos 7. Seremos un equipo enormemente austero".

En relación a las explicaciones ofrecidas por Vox, Góngora asegura que "mañana ampliaremos a la luz de lo que desde Madrid dicten al grupo local de Vox y tiempo habrá de analizar esa gestión y todas las controversias que se han ido generando, pero siempre hemos llegado a acuerdos teniendo en cuenta la importancia de seguir gestionando, y más en una situación tan difícil como la que nos ha tocado vivir".

La "conciencia tranquila"

En relación a esto, el regidor considera que "tenemos la conciencia absolutamente tranquila desde la convicción de que una cosa es el eslogan o hacer determinadas manifestaciones y otra cosa es la acción de gobierno. Lo que tiene que primar es sobre todo el respeto institucional. En la gestión hemos hecho un esfuerzo importantísimo. Cuento con un grupo de concejales con suficiente experiencia, can capacidad de gestión ya demostrada con el trascurso de los años y no me preocupa que vaya a haber un déficit de gestión al frente de las áreas".

Abundando en esta línea, ha explicado Góngora que "hemos sido desde el principio enormemente leales; hemos suplido en multitud de ocasiones la falta de experiencia y nuestra intención siempre ha sido seguir trabajando juntos, a pesar de que hemos tenido muchas discrepancias y motivos que podían haber sido suficientes para romper el acuerdo de gobierno, pero hemos entendido que la estabilidad era fundamental..