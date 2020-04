Manuel Jesús Flores: "Esta ola de solidaridad hay que mantenerla para salir juntos de esta crisis"

Al regidor de Viator, Manuel Jesús Flores, esta crisis sanitaria le ha permitido conocer y certificar el lado más humano y solidario de sus paisanos. Es optimista y confía en “vamos a salir adelante”. Su pueblo es una prioridad y tiene claro que “todos juntos venceremos esta pandemia”.

–La vida le ha cambiado por completo con esta pandemia sanitaria.

–Sí, así es. En general, como a todo el mundo. Estoy muy sorprendido por esta situación que nadie esperaba. Hace unos meses nos habríamos reído y no habríamos pensado que estoy podía llegar. En el ámbito personal, siguiendo las instrucciones del Real Decreto así que estoy confinado en mi casa todo el tiempo que puede porque evidentemente mi responsabilidad como alcalde me obligar a estar en el Ayuntamiento y atender diversas cuestiones. Me toca batallar con mis hijas y las pobres lo pasan muy mal.

–¿Cómo lleva lo de ser alcalde en estos tiempos tan convulsos?

–Preocupado. Estoy con la sensación de que estamos viviendo algo histórico y que está afectando a nuestras vidas de forma directa a muchísima gente. Y también pensando cuánto va a tardar esto en acabar y cuáles van a ser los efectos. Tengo que estar atento y presto a todas las cuestiones que mi municipio está demandando con los servicios básicos y mínimos, estar atentos a todas las cuestiones familiares que pueden surgir en el municipio que pueden estar desabastecidas o que pueden tener problemas ya a nivel económico. También estamos muy pendientes de los mayores.

"Esta es la situación más difícil a la que me he enfrentado como alcalde como muchos otros compañeros"

–¿Y el Ayuntamiento cómo está gestionando esta crisis?

–Los funcionarios no están trabajando de forma presencial ya que están desde sus casas por teletrabajo. Establecimos desde el primer momento unos servicios mínimos para la limpieza de calles y desinfección. Y están funcionando todos los días. Todo lo que tiene que ver con la asistencia social y cuestiones derivadas, también la estamos llevando a cabo a través de un grupo de voluntarios directamente.

El equipo de gobierno sigue trabajando desde casa. Nos reunimos por videoconferencia. Estamos permanentemente en contacto para tomar medidas y decisiones y muy atentos a todo lo que sucede. Eso sí, siempre con agilidad y siendo flexibles porque tenemos que ser rápidos en dar respuesta a las problemáticas que se nos presentan.

–Esta es su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento. ¿Su experiencia le está ayudando a afrontar el reto más importante en su carrera política?

–Es la situación más difícil a la que me he enfrentado como alcalde como, imagino, otros muchos alcaldes de la provincia. Lo primero es frenar la propagación del virus, que la salud pública no se resienta y, una vez que esto termine cuando consigamos doblegar a la famosa curva, llegará la segunda fase que es cómo volvemos a retomar la vida y la actividad en el municipio. Y eso va a requerir que el Ayuntamiento esté al frente y que arrime el hombro.

–¿Están pensando en medidas concretas para iniciar esa necesaria recuperación?

–Nosotros llevamos ya semanas trabajando en un plan que se llama Reactivando Viator que tiene diferente patas. Una de ellas es la atención social a familias y personas que se van a quedar en riesgo de vulnerabilidad precisamente derivadas de esta situación con un fondo que estamos viendo cómo se va a articular ya que tenemos que ver la demanda real. También especial atención a los pequeños negocios y autónomos que han tenido que bajar la persiana. Y ahí ya estamos implementando medidas con imaginación porque no tenemos todas las competencias que quisiéramos para hacer muchas cosas. Sabemos que a este colectivo volver a subir la persiana le va a costar mucho.

-De ahí que hace unos días presentasen esa novedosa medida de bonos por valor de 6.000 euros para que los vecinos los gasten en el tejido comercial.

–Así es. Dentro del primer paquete de medidas, aprovechando la Semana Santa, hemos decidido llevar a cabo esta medida que permite por un lado que nuestros vecinos se sientan entretenidos en casa participando en concursos virtuales con premios en metálico que, en segundo lugar, van a poder canjear en los comercios de nuestro municipio. El primer paquete de bonos con 6.000 euros en premios va a ayudar a nuestros municipios.

"Por desgracia se sigue denunciando a vecinos que no entienden lo que está pasando"

–La imaginación es la única manera de sobrellevar esta situación debido a sus limitaciones competenciales y económicas.

–Nuestras competencias en comercio son muy poquitas. Podemos hacer lo que podemos hacer, pero por eso mismo, dentro de nuestras limitaciones tenemos que hacer uso de la imaginación porque si sabemos que el sector necesita un impulso, tenemos que arrimar el hombro. Por eso estamos solicitando a otras administraciones que nos echen una mano. Yo ya me he dirigido a la Junta exponiéndole el problema que vamos a tener y por eso le hemos pedido que nos destinen fondos para atender toda la demanda de necesidades que se van a generar.

–¿Cómo valora el civismo de sus vecinos en esta situación de confinamiento a causa de la crisis sanitaria?

–Mayoritariamente la gente está respetando el confinamiento. Pero pasa como en todos sitios y hay gente que no entiende la situación y para eso está la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reprender esas situaciones y levantar algunas actas de denuncias.

–¿Se han levantado muchas?

–El número exacto no lo sé porque se derivan a la Subdelegación del Gobierno directamente pero sé que se están levantando durante estos días y por desgracia se seguirán levantando porque como todos bien sabemos hay gente que no entiende lo que está pasando o no quiere entenderlo.

–Toca arengar a sus vecinos en esta situación tan complicada.

–Totalmente. Vamos a salir adelante y esto tiene que servir para estar más fuerte y sacar lo positivo de esta situación. Principalmente la solidaridad de la gente, esa sensación de que juntos podemos salir adelante. Por eso tengo que transmitirle a mis vecinos que entre todos, seguro, vamos a volver a levantar nuestro municipio y devolverle a su estado original antes de la pandemia.

–Lo positivo, como dice, es que se ha generado una ola de solidaridad que no se había visto antes.

–He tenido experiencias muy positivas en ese sentido. Me llama muchísima gente por teléfono para ponerse a nuestra disposición para lo que haga falta. Desde una persona que trabaja en Almería en los servicios de limpieza y que tiene un día libre y se ofrece a limpiar a unas empresas que te donan material higiénico, empresas que realizan la desinfección de los vehículos patrulla de forma totalmente gratuita. Desde el vecino que está cosiendo mascarillas al que te pide que le encomiendes una tarea. Esta situación ha despertado una ola de solidaridad que debemos seguir manteniendo porque con esa actitud vamos a poder afrontar con garantías lo que viene después. Va a ser mucho más fácil salir de la crisis económica todos juntos.