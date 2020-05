La Biblioteca Municipal de Huércal de Almería abre de nuevo sus puertas

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha establecido una serie de normas y medidas de apertura de la Biblioteca Municipal, siguiendo las directrices para establecer como objetivo prioritario evitar el contagio y la propagación del coronavirus COVID-19, ante lo cual ha adoptado medidas restrictivas en lo relativo a la apertura de los servicios, tal y como marca el Gobierno central, y consciente de las incomodidades y perjuicios que estas puedan suponer, si bien el objetivo prioritario del consistorio es el de anteponer la salud de la comunidad.

La Biblioteca Municipal de Huércal de Almería ha iniciado este miércoles 13 de mayo algunos de sus servicios, aunque lo ha hecho bajo una serie de pautas. En cuanto a las condiciones de seguridad e higiene, se recomienda el uso de guantes y su desinfección mediante el dispensador de gel hidroalcohólico instalado en la entrada del edificio, siendo también recomendable en la medida de lo posible el uso de mascarilla. La distancia de seguridad a guardar será de dos metros con respecto a otras personas mientras esperan a ser atendidos y se respetará la señalización instalada a tal efecto. En el caso de los puestos de lectura en sala, una vez utilizados estos, se anularán, habilitando otros para garantizar su correcta desinfección para el próximo usuario.

El servicio de préstamo se realizará a través de la ventanilla habilitada en la Sala Infantil de la biblioteca y mediante cita previa, a través del número de teléfono 950302548 en horario de atención al público o contactando en la dirección de correo electrónico prestamosbibliohuercal@gmail.com, realizando la petición de la obra que quiere tomar en préstamo, asignándole el personal un día y una hora para personarse para su retirada en la ventanilla de la biblioteca. No serán atendidos préstamos sin la mencionada cita previa. No se podrán realizar tampoco reservas de libros en préstamo, debido a las medidas de cuarentena a las que deben someterse los documentos, de catorce días.

Las devoluciones se realizarán igualmente a través de la ventanilla habilitada en la Sala Infantil. Para realizar la devolución, si hay más usuarios esperando, estos tendrán que hacerlo manteniendo las medidas de seguridad, pudiéndose reservar también cita por los mismos medios anteriores.

Para la lectura en sala, se podrá acceder a los espacios habilitados a tal efecto en la Sala Infantil de la biblioteca, con una serie de condiciones. Así, solo se podrán leer obras de la biblioteca catalogadas de “No préstamo” y la prensa, previa atención y asignación de cita previa. Tampoco se podrán introducir documentos y materiales externos a la biblioteca y los libros utilizados por el usuario pasarán, al igual que los libros procedentes de devoluciones, a formar parte del material en cuarentena, no pudiendo volver a utilizarse hasta pasados catorce días. Los usuarios no podrán acceder libremente a los materiales de la biblioteca, estando autorizado para su manipulación únicamente el personal de la misma, y no estarán habilitados los equipos informáticos ni el servicio de reprografía, así como la sala de estudio.

El horario de atención al público de la Biblioteca Municipal de Huércal de Almería desde este miércoles 13 de mayo hasta el próximo 25 de mayo será de lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 9:00 a 12:00 y 17:00 a 20:00 horas.