Los pueblos se alían para tomar medidas frente a la pandemia

A su juicio, con esta iniciativa “todos queremos ir a una para que no haya distinciones y evitar por ejemplo que una piscina abra y el resto de pueblos no lo hagan y provoquemos una masificación. O que se celebren unas fiestas y otros no lo hagan y creemos flujos de población entre pueblos de forma innecesaria”.

No en vano, estos regidores ya demostraron nada más iniciarse la pandemia criterios y decisiones desde el consenso a l bloquear los accesos por carretera a las localidades de Fondón, Fuente Victoria y Laujar de Andarax durante varias semanas . Una medida que permitió que estos tres municipios frenasen la entrada del virus en las semanas más duras y que ha redundado en que a día de hoy no se haya registrado ningún caso de infectado por coronavirus.

Sin piscina en los 7 municipios del Bajo Andarax

Los siete ayuntamientos que conforman la comarca del Bajo Andarax no abrirán este verano sus piscinas municipales como consecuencia de la propagación de la COVID-19, una decisión tomada en conjunto por los consistorios de Huércal de Almería, Benahadux, Viator, Pechina, Rioja, Gádor y Santa Fe de Mondújar en una reunión mantenida este viernes de forma telemática. En la reunión han estado presentes los alcaldes de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP); Benahadux, Noelia Damián (PP); Viator, Manuel Jesús Flores Malpica (PSOE); Pechina, Juan Manuel López (PSOE); Rioja, Manuel Juárez (PSOE); Gádor, Lourdes Ramos (PP); y Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora (PSOE). En ella se han expuesto los motivos que han llevado a los ayuntamientos a tomar la decisión de no abrir sus piscinas municipales durante los meses de verano, y que pasan principalmente por no poder garantizar la salud de los usuarios debido a las restricciones en el aforo, limitado a un 30%, y la complejidad para poder cumplir con las medidas de seguridad y desinfección establecidas, como desinfectar el suelo cada vez que se entre y se salga de la piscina o mantener la distancia interpersonal, lo que hace que tampoco se puedan tener las máximas garantías de que no se produzcan posibles contagios de la enfermedad. El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha destacado que “vamos todos los ayuntamientos del Bajo Andarax de la mano, por responsabilidad y por garantizar la salud y la seguridad de todos los ciudadanos. Es una decisión consensuada entre todos”.