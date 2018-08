"Mi receta para la recuperación es controlar y no despilfarrar"

Dos veces, antes de las elecciones de 2011 y 2015, llamó el PSOE de La Mojonera a José Miguel Hernández para que encabezara su lista, con la intención de arrebatarle la alcaldía al PP de José Cara. Y dos veces eligieron, finalmente, a otro candidato en detrimento del hoy alcalde independiente. En la primera ocasión se sintió "utilizado" y dio un paso al lado; y en la segunda, directamente "engañado" por el propio partido, que no atendió su impugnación de la asamblea en la que debía elegirse candidato, cuando denunció irregularidades (no dieron de alta a varias decenas de afiliados que iban a votarlo). Fue entonces cuando decidió dar el paso como independiente y formó la plataforma Tod@s. "Yo ya tenía mi equipo buscado y convencido, les pregunté si se atrevían y todos me secundaron", rememora. Como él, ninguno tenía experiencia política anteriormente. Lo hicieron, y ganaron las elecciones por seis votos. Desde entonces, la situación económica de un ayuntamiento que estaba en quiebra técnica ha dado un vuelco radical, pasando de ser el peor pagador de la provincia de Almería a abonar sus facturas en 20 días de media. Cuando entró, se pagaban a 214 días vista. Ha reducido a 0 la deuda de casi 3 millones con proveedores, y también la de 1.127.000 euros con la Seguridad Social. En cuanto a la deuda financiera, en estos tres años ha abonado más de 2'2 millones. En total, el Ayuntamiento de La Mojonera debe ahora 6.662.202 euros menos que cuando este alcalde y su equipo ganaron las elecciones.

-Usted está en excedencia de su trabajo en una farmacia y ahora parece haber encontrado la receta para cambiar La Mojonera ¿Cuál es?

Lo primero que hicimos fue comprobar cómo se estaba gestionando y vimos que no se gestionaba"La oposición mantiene una situación de bloqueo con todo lo que se propone, aunque sea bueno para el pueblo"Cada seis meses hacemos asambleas con los vecinos para informarles de todo lo que estamos haciendo"

-Lo primero que hicimos fue comprobar cómo se estaba gestionando y la conclusión es que no se estaba gestionando. No había control y se despilfarraba el dinero. Nosotros sí ejercemos ese control, habrá cosas que a los ciudadanos no les gusten, pero controlamos y no despilfarramos, simplemente es eso. La clave es mirar el dinero como si fuera el tuyo propio, el de tu casa. Y sin quitar ningún servicio, por supuesto. A base de eso llegamos a lograr que, al cabo de los tres años, estemos saneados. Y a partir de ahora podemos empezar a hacer cosas.

-¿Cómo es gobernar en minoría?

-La oposición de La Mojonera no hace oposición constructiva ni buena para el pueblo. Mantiene una situación de bloqueo con todo lo que se propone, aunque sea bueno para el municipio. Cuando hay cosas objetivamente positivas para el municipio hay que levantar la mano, pero ellos no lo hacen. Eso no es hacer política y los vecinos lo ven. Intentan llevarnos a una situación ingobernable. De hecho, estamos con presupuestos prorrogados desde que entramos, porque nunca los aprueban. Lo primero que hicieron cuando ganamos fue intentar echarnos no aprobándonos el presupuesto, pero la Ley permite prorrogar las cuentas y aprobarlas en Junta de Gobierno, y eso es lo que estamos obligados a hacer para poder funcionar. Luego quisieron echarnos con una moción de censura que no prosperó porque el propio PSOE expulsó a su único concejal, que ahora es edil no adscrito. Todo lo llevan al pleno con mociones de urgencia con la intención de gobernar ellos por detrás, pero no se las admitimos, porque nunca son realmente urgentes. Esas son sus formas. Ahora será el pueblo, los vecinos, los que digan si lo estamos haciendo bien o no, porque nos volveremos a presentar y ojalá obtengamos la mayoría absoluta. La Mojonera lo necesita y será la única forma de que tengamos libertad para poder gobernar. Si los vecinos no me quieren me iré con la cabeza muy alta, muy orgulloso de mi trabajo y el de mi equipo.

-Y eso que el candidato que se quedó a seis votos le prometió que haría una oposición 'light'...

-Eso fue después de que me propusiera que fuéramos alcalde dos años cada uno. Yo le dije que no, porque justamente había entrado para intentar enderezar la situación económica. Luego, en la investidura, cada candidato se votó a sí mismo, no fueron capaces de entenderse (PP y PSOE) y eso nos permitió poder gobernar. Pensaban que nos echarían al poco con la moción de censura, pero no les salió la jugada.

-Mismos servicios y menos gasto. Debe ser difícil conseguirlo...

-La única forma es reducir gastos innecesarios. Pagar lo que se puede y lo necesario para cada cosa. En los primeros meses yo no descansaba, lo único que hacía era ver facturas e intentar reducir gastos. Lo conseguimos en innumerables frentes. En la etapa anterior había mucho clientelismo político, trabajadores que cobraban y no hacían su trabajo, porque los que gobernaban miraban para otro lado, y muchos gastos inflados que hemos conseguido reducir. Por poner algún ejemplo, el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento se pagaba a razón de 17.000 euros. Ahora pagamos 7.000 y tenemos más coberturas. Había una factura pendiente, de servicios de mantenimiento eléctrico, que conseguimos reducir en 37.000 euros. Había incluso concejales que no pagaban el IBI. Hay muchos ejemplos más. Pero, claro, todo eso se logra gestionando, negociando. Trabajando, en definitiva.

-¿Qué le falta a La Mojonera?

-Aquí se hicieron muchas cosas en los años buenos, se tiró con pólvora de rey. Pero el Ayuntamiento se endeudó y en los siguientes años no ha habido mantenimiento ninguno, por falta de dinero y de personal. Nosotros estamos dando ese mantenimiento y hacemos muchas cosas que, aunque no son obras 'faraónicas', sí son muy importantes y útiles para los vecinos. Obras de saneamientos en calles y viviendas, insonorización de la carpa municipal, un acceso para minusválidos en el ayuntamiento... muchas cosas que no son obras grandes, pero sí muy necesarias. Nos faltan dos cosas que sí son de envergadura y difíciles, pero que hay que hacerlas. La principal, dotar de sistema de recogida de pluviales a la Avenida de Europa, que atraviesa todo el casco urbano y se inunda cada vez que llueve. Además, la Junta ya está con el proyecto de una carretera que circunvalará el municipio para conectar con la variante de Roquetas, y que nos permitirá quitar todo el tráfico pesado. Somos el único municipio de Andalucía que soporta por su casco urbano el paso de todos los vehículos pesados.

-¿Le ha costado mucho dinero a los vecinos esta drástica reducción de la deuda?

-Al contrario. Hemos bajado el IBI que soportaban. El año pasado fue un 8%, éste un 4% y en 2019 será un 3%. El IBI llevaba 12 años sin bajar. Además, somos transparentes al máximo. Cada seis meses hacemos asambleas con todo el pueblo para informarles de lo que estamos haciendo.

-¿Qué palpa en la calle? ¿Cómo cree que lo valoran los vecinos?

-Mis sensaciones son buenas, pero soy persona de tener los pies en el suelo. Ojalá volvamos a ganar y con mayoría absoluta en las próximas municipales, pero no seré yo el que me lo crea de antemano.

-¿Cómo es la convivencia en La Mojonera con la población inmigrante?

-Es muy buena. Los inmigrantes suponen un 40% de nuestro municipio y somos muy sensibles con ellos. Dialogamos en todo momento con todas las asociaciones, los escuchamos y atendemos en todo lo que podemos. La inmigración es básica para La Mojonera y el Poniente.