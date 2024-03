"Llevamos quince años luchando": Roquetas de Mar pide que se haga el IES Las Salinas

En torno a un centenar de personas se han congregado en la mañana de este viernes frente a la puerta de la Delegación de la Consejería de Educación en la capital almeriense para protestar por la mala situación en la que se encuentran los centros educativos de Roquetas de Mar. Familias de los centros CEIP Gabriel Cara, SESO IES Las Marinas, CEIP Posidonia y SESO IES Turaniana han reclamado avances en las inversiones prometidas por la institución de cara a mejorar la calidad de la educación que se recibe en el municipio del Poniente.

"Queremos que se haga ya el IES de Las Salinas y que sea en igualdad de condiciones para todos los niños que viven en el barrio", ha defendido María Montoya, quien ha portado una de las pancartas que se han podido ver en la manifestación. "El Colegio de Las Salinas lleva ya como quince años hecho y tenemos padres que sus hijos han llegado ya a la universidad, imagínate el tiempo que se lleva luchando", ha añadido. Los manifestantes han pedido que los niños no tengan que moverse a otro barrio una vez acaben el primer ciclo escolar, aunque no hay una fecha prevista para que la situación se revoque.

Con la manifestación, optimismo. "Esperamos que nos digan algo", ha asegurado Montoya, que ha recordado que el pasado año hubo una reunión con la consejera, Patricia del Pozo, le prometieron que estaría listo para el inicio del curso 2024-25, algo que no se materializará pues "no hay ni una piedra". Un mensaje que ha dirigido a Diario de Almería mientras, de fondo, una veintena de escolares gritaban "Patricia del Pozo, da la cara".

La lucha de los centros de Roquetas ya no es solo por existir sino por el cómo desarrollar su actividad una vez abiertos. Una de las reivindicaciones es dotar de la infraestructura humana necesaria a los diferentes espacios educativos para que se pueda entregar una formación de calidad como "sacar plazas de profesorado, dotaciones para aulas especificas, ratio en función de los espacios disponibles o conserjería", según explica la Plataforma IES Nuevo Las Marinas.

Soledad Hernández, secretaria del AMPA Algaida del IES Turaniana, ha reclamado "las respuestas que necesitamos" para que les digan "cuándo van a hacer el instituto que tanto necesitamos, una lucha en la que llevamos muchos años esperando que sea una realidad". "El terreno y el proyecto están pero no hay ni un movimiento de tierra en esa instalación", ha defendido. La solución ha sido instalar unos barracones de forma temporal. "Nos han puesto unas prefabricadas, los niños están bien pero no reciben la misma educación que el resto de niños andaluces, necesitan otro tipo de prestaciones", ha explicado. Llevan desde el pasado curso en estas instalaciones provisionales y temen que se prolongue durante más años al no haber novedades.

En relación a la postura del delegado de Educación en la provincia, Francisco Alonso, aseguran que "hay promesas aunque se escudan en la subida de costes pero nos da igual, la vida ha subido para todos". La manifestación ha transcurrido en todo momento sin incidentes, aunque con dos vehículos de la Policía, y esperan ahora los miembros de la comunidad educativa que "nos solucionen el problema".