El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, se ha dirigido al Equipo de Gobierno, a través de una moción, reclamando planes de reactivación y apoyo al comercio y el turismo, que puedan ponerse en marcha en cuanto finalicen las restricciones y que ahora es el momento de estudiar y planificar. “Tenemos que ser conscientes de que la crisis va a traer consecuencias en el mercado laboral y muchas personas van a quedar sin empleo, es responsabilidad de los políticos en el ayuntamiento buscar alternativas para esas personas y sus familias, más allá de anuncios de medidas fiscales”, ha añadido.

García se ha referido así al anuncio de aplazamientos y rebajas fiscales realizado por el alcalde, Gabriel Amat, mostrándose nuevamente partidario de colaborar para “actuar todos los grupos municipales unidos, como nos piden los vecinos en estos momentos de necesidad, pero siendo conscientes que esta crisis va a afectar más y por más tiempo a ciertos sectores productivos de Roquetas y a sus trabajadores”.

En este sentido, el portavoz socialista cree que Amat no está actuando con lealtad ni responsabilidad. “En primer lugar porque pide al gobierno de la nación mecanismos para que los ayuntamiento que tengan capacidad económica puedan ayudar a sus vecinos, cuando la realidad es que desde hace más de una semana se aprobó un decreto-ley que autoriza a los ayuntamientos a emplear el superávit del presupuesto del año 2019, y en lugar de decir qué va a hace con él, se dedica a anunciar una rebaja del impuesto de vehículos y de las tasas de la basura que requieren de modificaciones de leyes por parte de las Cortes Generales y que no son más que un brindis al sol”.

Desde el PSOE se recuerda que Roquetas de Mar tiene uno de los IBI más caros de toda Andalucía y que es el Ayuntamiento el que puede fijar el coeficiente bajando la cuantía de los recibos, como también puede rebajar la plusvalía y el Impuesto de Actividades Económicas. “Nos resulta llamativo que Amat anuncie que quiere bajar las tasas que legalmente no puede tocar y se olvide de bajar lo que sí puede hacer”, declara el portavoz del PSOE.

Para el portavoz socialista, “si Amat realmente quiere bajar los impuestos no tiene que esperar contestación alguna del Gobierno de España”, es suficiente con que convoque un Pleno y modifiquemos los tipos impositivo del IBI, los coeficientes del impuesto sobre vehículos, introduzcamos nuevas bonificaciones, modifiquemos a la baja los coeficientes que se aplican actualmente y otras series de medidas en las que sí tenemos competencia y que no requieren autorización. “Enviar un escrito al Gobierno de la nación planteando en estos momentos modificaciones de tasas e impuestos de gestión local es no querer adoptar medidas que sí se pueden llevar a cabo de inmediato y, además, usar la confrontación para ocultar incompetencia”.

Por otro lado, Manolo García también ha considerado que la rebaja de tasas puede llevar a dudar de los costes de los servicios. “Queriendo bajar tasas, que se supone que cobran lo que cuesta el servicio, ¿qué está queriendo decir el alcalde? ¿Qué estamos pagando más de lo que cuestan los servicios y hay margen para bajar las tasas?”, se ha preguntado el dirigente socialista, quien ha advertido que cuando pase la crisis habrá que hacer auditorías para comprobar que los importes de las tasas se ajustan a los costes reales.

Planes de apoyo al comercio y el turismo

Además de la rebaja de impuestos que dependen directamente del Ayuntamiento, cuyo efecto será más inmediato que confiar en cambios legales futuros, desde el PSOE se ha vuelto a insistir en la necesidad planteada ayer en forma de moción, para que se empiecen a preparar planes de reactivación y apoyo al comercio y el turismo, que puedan ponerse en marcha en cuanto finalicen las restricciones.

“Lo que reclamamos al alcalde son medidas de verdad, que ayuden a los afectados directamente por esta crisis como son las pymes, los autónomos y las familias que dependen de ellos. Hacer rebajas generalizadas para todos, lo necesiten o no, está muy bien, pero hay que ver quiénes son realmente los que van a salir perjudicados de esta crisis y en ellos debe concentrarse la ayuda”, ha declarado Manolo García.