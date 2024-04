La Hermandad de Jesús Nazareno de Vera inicia la restauración de su paso procesional

La Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera ha anunciado la aprobación de un proyecto para llevar a cabo la restauración de su paso procesional. La labor ha sido ya iniciada, una vez han concluido los actos de la Semana Santa, y está previsto que tenga una duración de tres años aproximadamente.

La intervención consta de dos actuaciones: Una primera que consistirá en la restauración y dorado de la canastilla en sí, y una segunda en la que se llevarán a cabo unas modificaciones para su enriquecimiento, que consistirá en la aplicación de nuevas cartelas, evangelistas y ángeles custodios.

Ambas intervenciones se llevarán a cabo en tres fases. El paso procesional se irá desmontando por distintas partes para llevar a cabo dichos trabajos. Se desarmarán los laterales y una vez terminado se acometerá, por ejemplo, el frontal, luego la trasera, los esquineros…y así progresivamente.

El primer año está previsto que quede terminada la restauración del dorado de la canastilla, junto con la delicada tarea de "estofar" alrededor de cincuenta flores que adornan esta parte del paso. El estofado de las flores consiste en darle el color a las rosas en diferentes tonos.

Para la Semana Santa de 2026 se realizarán los remodelados esquineros así como los nuevos adornos que irán aplicados al dorado del paso. Para ello, se van a elaborar alrededor de veinte ángeles esculpidos de cuerpo entero en madera, otros 20 que únicamente consistirán en cabeza y alas que estarán ubicados en la parte más alta del paso, 4 cartelas, 4 esquineros y 4 cartelas más de orfebrería en plata.

Las nuevas cartelas tendrán iconografía referente a siete temas relacionados con la hermandad. Una de ellas reflejará ‘la subida de Jesús’, una de las procesiones del Viernes Santo en Vera, otra de ellas consistirá en el escudo de la hermandad, otra de ellas dedicada a San Cleofás por ser el patrón de los veratenses, y por último la representación de San Francisco de Paula -fundador de la orden de los mínimos-en cuyo convento se funda la cofradía.

En uno de los esquineros se esculpirá además el rostro de la Madre Paula por su posible pertenencia a la cofradía en el S.XIX. Esta veratense fundó la congregación de las Franciscanas de la Purísima en la localidad, muy relacionada con la hermandad.

El último año, para finalizar la restauración del paso, se colocarán cuatro evangelistas de medio metro hechos en madera que irán ubicados delante de los faroles, además de dos ángeles que estarán escoltando a la imagen de Jesús Nazareno. Los faroles son de orfebrería y no se tocarán durante estas actuaciones.

Para dichos trabajos, la Hermandad de Jesús ha depositado la confianza en el escultor y restaurador veratense Jesús Latorre, un reputado artista que goza de gran experiencia. A sus 30 años, y con tan solo una década de trayectoria, ha restaurado casi 300 imágenes en su Taller de Arte y Restauración Virgen del Mar, ubicado en el municipio de Vera.

“Es muy curioso porque se trata de un trabajo para mi hermandad. Soy horquillero del paso del nazareno, y me emociona mucho que mi hermandad cuente conmigo para realizar esta labor. El hecho de que una de las cofradías del pueblo confíe en ti y en el taller que hay en el pueblo, me resulta muy agradable, porque dice mucho de la Semana Santa veratense y que cuenten conmigo me enorgullece inmensamente”, destaca Jesús Latorre, quien se considera un enamorado de la Semana Santa de su ciudad.