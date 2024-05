Segundo traslado de la “Misión Mariana” a la ermita de la Virgen de las Angustias de Vera

El pasado viernes día 3 fue histórico, como se espera de cada jornada de la peregrinación, para la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Primero, Piedad y Caridad fue recibida en la Capilla de San Agustín por la Asociación de la Medalla Milagrosa de la ciudad, quién preparó una preciosa celebración junto al Sr. Consiliario.

La Asociación, además, tuvo a bien ofrecer un presente por la histórica ocasión y la efeméride, regalando una sus Medallas para el ajuar de la Virgen.

Seguidamente, y tras recorrer en andas las calles de la ciudad, Piedad y Caridad llegaba a la ermita de San Ramón, arropada por la Mayordomía de San Antón y su barrio, encontrándose en el interior con sus Sagrados Titulares, dejando otra estampa para la historia.

Durante toda la semana nuestros hermanos de la Mayordomía han abierto la ermita para que todo el barrio, y la ciudad, pudiera contemplar la estampa de Piedad, Pureza y Caridad.

La Junta de Gobierno de la Archicofradía desea expresar su gratitud y la inmensa alegría por la fraternidad vivida en ambos templos, así como durante toda la jornada del traslado.

Éste viernes, tras la Santa Misa, Piedad y Caridad abandonará San Antón camino de la ermita de la Virgen de las Angustias, donde esperan el encuentro sus Sagrados Titulares, especial será el encuentro entre Patrona y Piedad; Piedad, Angustias y Caridad.

La celebración de Santa Misa comenzará a las 19:30 horas y el traslado tendrá lugar una vez finalizada la eucaristía, que oficiaráD. Jesús Martín Gómez

Itinerario: San Antón, C/ Isabel la Católica, C/ Reconquista, Plaza Antonio Carmona, C/ del Mar y Angustias