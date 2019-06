Los clubes de lectura se van de vacaciones

Un encuentro convivencia, desarrollado en el vestíbulo del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar ha servido de clausura a una nueva temporada de los clubes de lectura infantiles de las bibliotecas vicarias. Los catorce clubes de lectura infantiles que durante esta última temporada han celebrado sesiones semanales en las bibliotecas municipales Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Carmen de Burgos, Juan Ramón Jiménez y María Moliner, a si como en la Sala de Lectura de La Envía, se han unido para dar ‘carpetazo’ a la temporada con el compromiso de reanudar sus sesiones a partir de octubre.

Como ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, “son ya catorce los años transcurridos desde la puesta en marcha del primer club de lectura que, año tras año, han ido creciendo en número, inculcando el noble hábito de la lectura entre sus miembros, con el componente además de poder compartir esa lectura con otras personas”.

Una vez más el alcalde vicario ha destacado la labor de estos clubes de lectura en el que junto a la actividad lectora en común, con el análisis de los libros objeto de la misma, incorpora, cada vez en un mayor número, encuentros con autores, rutas literarias, proyecciones audiovisuales o noches temáticas.

La cita en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, se inició con una serie de lecturas dramatizadas, en la que los miembros de los clubes de la Biblioteca Antonio Machado de Puebla de Vícar, interpretaron, por espacio de unos cuarenta minutos el cuento ‘Te pillé Caperucita’. Después fue el turno de la autora y educadora en el CEIP Nuestra Señora de la Merced, de Los Canos, Silvia Martín Parra, que apoyada en un ‘kamishibai’ presentó su libro ‘Hugo no sabe’. Esta forma original de contar cuentos, muy popular en Japón, deleitó a los jóvenes lectores que disfrutaron con la narración y el teatrillo.

Una serie de juegos tradicionales relacionados con la lectura y dirigido por el personal del Servicio Municipal de Bibliotecas. ‘El Pañuelo’, ‘La Culebra’, ‘Corta la Guillotina’ o ‘La Comba’, entre otros juegos dieron continuidad al encuentro, al que puso broche final la presentación del libro ‘En el hueco de tu mano’, por parte de su autor Pedro Enríquez, quien estuvo acompañado por la cantautora almeriense Sensi Falán, que con sus canciones amenizo la presentación.

Desde el ayuntamiento recuerdan que todos los niños pueden inscribirse en las bibliotecas municipales. Las normas son muy sencillas:no se lee en alto en las sesiones, no hay que intervenir forzosamente en los debates, no hay que comprarse el libro y tampoco hay que pagar nada para pertenecer al club. Y en positivo, sí se lee en casa de una forma personal, sí se puede acudir a las reuniones aunque no se haya dado tiempo a leer todo el fragmento marcado, tambiénse ven películas basadas en las novelas que se van leyendo y, por último, se hacen actividades complementarias.