La Borriquita llena Almería de hojas de palma

Meteorológicamente hablando, estamos ante una de las Semanas Santas más inciertas de los últimos años. La gota fría que ha pasado unos días en Canarias se ha hartado de estar allí y parece que se viene para la Península. Es cierto que a Almería suele llegar el viento y no el agua pero... esta vez parece que va a haber de ambas. Cuando la borrasca llega por el golfo de Cádiz, como es el caso, suele llover en la reseca Almería. Esperemos que sólo sea por las mañanas y por las tardes escampe porque 23 Cofradías esperan su procesión.

La Cofradía que abre la Semana Santa, de larguísimo nombre pero que popularmente se la conoce como ‘La Borriquita’, salió de la iglesia del Espíritu Santo a las 10 con una temperatura del mes de julio:¡24ºC! que subió durante la mañana hasta recogerse a las 3 de la tarde con ¡26º! y un bochorno ambiental que no auguraba nada bueno para la tarde, en la que procesionaban otras tres Cofradías... ‘si el tiempo no lo impide’, que rezan los carteles taurinos.Mis compañeros les informan de si lo impidió, dificultó o respetó; pero a la hora que escribo esta crónica no les llegaba la camisa al cuerpo a los hermanos de La Estrella, Los Ángeles y Santa Cena. Y es que nunca llueve a gusto de todos.

La procesión de La Borriquita y la Virgen de la Paz resultó muy lucida y multitudinaria. Lo más vistodo de ella eran, cómo no, los 70 niños vestidos de hebreo que hacían las delicias de quienes se apiñaban en las aceras a su paso. Fotos por doquier:“Es hijo suyo?” “No, pero va hecho un primor”. En otra página ofrecemos unos botones de muestra de esta cantera cofade. Muchos fuimos los almerienses que dimos los primeros pasos procesionales en este cortejo, cuando salía de SanSebastián, la Catedral o S.Agustín. Medio centenar de nazarenos con hábito asbolutamente blanco e inmaculado y con cíngulo rojo formaban las filas. Unas 30 mantillas eran las camareras de la Virgen de la Paz, que lucía en su paso bellísima, con ornamento floral variado también albo. Alvaro Abril se esmera cada año más en sus vestimentas.

A los sones de la Banda de CC. y TT. ‘Ntra.Señora del Mar’, de Huércal, el paso de la Borrquilla avanzaba adornado con flores de tono champán, mientras que la Banda ‘ElCastillo’, de Serón, alegraba con sus sones musicales el procesionar de la Virgen,que estrenaba este 2024 la candelería al completo, comandada por un veterano capataz:‘El Latas’. Bellísimo y puntual el paso por Carrera Oficial y Casco Antiguo, llegada a Puerta Purchena a las 14 h. y por Alcalde Muñoz y la Rambla, de nuevo al templo.