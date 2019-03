La Hermandad de Coronación se queda en su barrio de Los Molinos

La Hermandad de Coronación vuelve a convertirse en noticia durante esta Cuaresma apenas una semana después. Si el pasado lunes 11 de enero, la cofradía de Los Molinos fue el foco de atención por la destitución del capataz de su paso de misterio, Antonio Jesús Gálvez, ayer lunes la corporación anunció que no bajará a Carrera Oficial este año, quedándose el Martes Santo en las calles de su barrio.

Así lo anunció el presidente de la Comisión Gestora, Carlos Galisteo, en una rueda de prensa ofrecida en la Casa de Hermandad ubicada en la carretera del Mamí. "Tras reunirnos el pasado 14 de marzo la Comisión Gestora, acordamos por unanimidad no realizar Estación de Penitencia en la S. y A. I. Catedral de la Encarnación. Dadas las circunstancias por las que atraviesan ambas cuadrillas y la hermandad, creemos que es hora de parar para tomar impulso, arraigarnos en nuestro barrio, dar a conocer la hermandad y nutrirnos tanto en las cuadrillas y como filas de nazarenos", indicó Galisteo. "Es vital para la salud de la cofradía no sufrir más un Martes Santo y en cambio disfrutar de nuestros titulares en la calle", prosiguió.

Once años después, como ocurrió en 2008, la cofradía volverá a procesionar por las calles de su barrio y no pisará el centro de la ciudad

Hay que recordar que esta dura noticia llega once años después de aquel 2008 en el que la cofradía decidió también quedarse en su barrio y procesionar por las calles de su feligresía, sin bajar al centro de la ciudad. No obstante, recordó el presidente de la Comisión, "esta medida la tomamos con toda la intención de volver cuando Dios lo estime oportuno con una hermandad más madura, más espléndida y con la solvencia necesaria para llevar a cabo nuestro amplio recorrido".

Preguntado por la hora de salida, itinerario y cambios, Galisteo respondió: "No hay cambios. Se mantienen las bandas solo que se reduce el número de horas. Aun no hay itinerario confirmado pero lógicamente ya no hará falta salir tan temprano. Ahora consultaremos con la Agrupación el itinerario y en los próximos días confirmaremos el mismo y la hora de salida. No es el mismo itinerario que en 2008, cuando la hermandad también se quedó en el barrio. Es uno totalmente disitnto", matizó el presidente.

Hay que recordar que el pasado año, la hermandad tras una Cuaresma también convulsa, decidió finalmente salir desde la Capilla del Prendimiento para pasar por Catedral y luego subir Carrera Oficial antes de marcharse a su barrio. Al respecto, Galisteo indicó: "El año pasado teníamos mucha ilusión y entendíamos que una gestora no tenía que parar el devenir de la cofradía pero la realidad es la que es. Tenemos un recorrido muy largo y si no estamos bien preparados, pues creo que lo más sensato es esta decisión. El desasosiego que supuso tener que montar fuera de casa el pasado año, el gasto económico de contratar gruas, furgonetas y trasladar las imágenes hacia allí y el estar en una casa que nos facilitó todo pero que a ellos les supuso estar allí junto a nosotros hasta las 2 o 3 de la mañana, y no tenían necesidad. Salimos desde nuestra casa y nos encerramos en nuestra casa".

José María Sánchez "Es una pausa que les va a ayudar a fortalecer la procesión y algo muy importante y que muchas veces pasa desapercibido, hacer hermandad"

Por último habló el consiliario de la Agrupación, José María Sánchez García, quien indicó al respecto: "¿Se podría haber ido a Carrera Oficial? Sí, reclutando gente. Pero es un modelo en el que se paga, y ahora lo que estamos pagando es no haber fomentado la figura del hermano costalero". "Es una pausa que les va a ayudar muchísimo a fortalecer la procesión y algo muy importante y que no siempre se valora, el hacer hermandad.