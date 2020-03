La importancia del reciclaje durante el confinamiento

La mayoría de españoles están encerrados en su casa todo el día a instancia de un enemigo invisible que ha trastocado la vida de todos. Ha cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de interactuar con los demás, de realizar nuestro trabajo y, como en todo, nuestra forma de comportarnos con los residuos, que pese al encierro, se siguen generando en todos los hogares.

Sacar la basura es una de las salidas que se permiten en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, y puede ser un buen momento para empezar a manejar la basura con responsabilidad e iniciarse en el mundo del reciclaje.

Para los que ya lo hacían, esta es una ocasión perfecta para recordar que las plantas de tratamiento siguen funcionando como siempre y que continuar reciclando es también una forma de contribuir a que las cosas no empeoren. La realidad es que el confinamiento está contribuyendo a que no se esté reciclando como antes, y aunque hay ocasiones puntuales en que no debe hacerse (por ejemplo, con los residuos generados por una persona en cuarentena), no hay que olvidar el hábito de separar la basura correctamente, aunque ahora resulte más difícil.

Muchas cosas han cambiado en las últimas semanas, pero los colores siguen siendo los mismos: El contenedor amarillo, para botellas, envases de plástico, envases metálicos y bricks de leche o zumo; el contenedor azul para papel y cartón y el contenedor verde para vidrio (botellas, frascos o tarros). El resto, al contenedor de basura.

Con todo, es cierto que hay que evitar salir a la calle y que cualquier exposición puede ser de riesgo, de modo que las autoridades y organismos competentes recomiendan generar el menor número de residuos posible: no utilizar cubiertos de plástico, ahorrar papel (folios, servilletas…), consumir menos botellas de agua… Tan esencial es reciclar como producir menos basura en estos tiempos.

Reciclaje en casa con personas contagiadas

Para las casas en las que viven personas en cuarentena por contagio, los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica recomiendan, sin embargo, no realizar el reciclaje y echar la basura en el contenedor de toda la vida. Además, la gestión de los residuos de la persona contagiada debe realizarse de manera independiente al resto de la familia.

De esta forma, el enfermo en cuarentena debería disponer de un cubo de basura en exclusiva, situado en la habitación en la que esté aislado. Es recomendable que el cubo sea de apertura con tapa abatible con el pie y que allí se depositen también los objetos sanitarios que se han utilizado en su asistencia (guantes, mascarillas, batas de papel o de plástico, etc.).

Una vez llena la bolsa, lo aconsejable es introducirla en otra bolsa vacía que esté en la habitación, y a su vez esta última en una tercera bolsa, que será la que vaya directamente al contenedor de la fracción resto (el gris). El Ministerio de Transición Ecológica aclara que “está terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno” por razones obvias, y realiza un apunte importante: los guantes de látex no son envases, por lo que nunca deben ir al contenedor amarillo.