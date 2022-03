UAL ofrece apoyo a estudiantes ucranianos y rusos para prolongar su estancia ante el conflicto bélico

La Universidad de Almería (UAL) va a poner en marcha distintas iniciativas encaminadas a prolongar la estancia de los alumnos de origen ucraniano y ruso que este curso realizan sus estudios en Almería a mediante los programas de movilidad de los que forma parte la institución académica debido el conflicto bélico por el que, además, se han suspendido acciones con entidades rusas conforme a las recomendaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Fuentes de la UAL han especificado que en este segundo cuatrimestre la UAL cuenta con tres estudiantes procedentes de Sumy, una ciudad ubicada a muy pocos kilómetros de la frontera con Rusia, mientras que otros dos también de origen ucraniano proceden de una universidad polaca en la que cursan sus estudios.

Así, dentro del programa de movilidad que financia la Universidad, se ha decidido extender hasta el mes de julio la beca a los estudiantes procedentes de Ucrania, toda vez que se están realizando gestiones con la institución académica de Polonia para conseguir una dotación económica extra a las becas que los otros dos estudiantes tienen concedidas.

La universidad almeriense, que contó con otras tres estudiantes procedentes de Kiev durante el primer cuatrimestre quienes ya volvieron a sus países de origen, también acoge este curso a cinco alumnos procedentes de Rusia, un estudiante ruso procedente de Finlandia y otro más que viajó desde Armenia.

En esta línea, desde la universidad se prepara además una convocatoria para otorgar tres becas de residencia y dos más para prácticas extracurriculares de archivo a las que podrán aspirar los estudiantes ucranianos y rusos, a quienes también se les ha ofrecido apoyo psicológico y cursos de español para perfeccionar el idioma. Asimismo, cuenta con la posibilidad de obtener préstamos reembolsables.

Mientras tanto, desde la UAL se han suspendido temporalmente los acuerdos con instituciones rusas en materia de movilidad que, en el caso de la universidad almeriense, se mantenían con la National Research Lobachevsky State University Of Nizhny Novgorod-Unn, Russian Presidential Academy Of National Economy And Public Administration (Ranepa), Saint-Petersburg University Of Management Technologies And Economics y State Higher Educational Institution Peoples' Friendship University Of Russia Ryazan State University.

El vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, ya avanzó que desde la UAL se han puesto en contacto sus socios ucranianos para reiterar su solidaridad y ofrecer ayuda a sus estudiantes de movilidad internacional, también a través del Programa de la UAL de Ayuda al Refugiado y a solicitantes de asilo.

La UAL analiza aún la posibilidad de utilizar el Programa de Profesores Visitantes con el fin de dar acogida a investigadoras e investigadores ucranianos que se vean forzados a abandonar su país, toda vez que antiguos alumnos ya han contactado para ver las posibilidades de trasladarse hasta Almería.