El Almería deja a la almeriense 'Real Track Systems' por la australiana 'Catapult'

En Real Track Systems, empresa almeriense puntera en el ámbito tecnológico con sede en la calle Guinea, andan “desconcertados”. El motivo es el inesperado cambio acometido por la nueva propiedad de la UD Almería respecto al dispositivo que monitoriza todo el rendimiento de los futbolistas.

Desde esta semana y sin que la compañía recibiera aviso previo, los jugadores lucen en los entrenamientos el material de su competencia directa, la compañía australiana Catapult: “Nos encontramos en un mar de incertidumbre porque siempre atendíamos al club con rapidez y complicidad. No hemos recibido una explicación de por qué han elegido una tecnología de fuera cuando a nivel técnico nuestro dispositivo Wimu es mejor y en cuanto a proximidad no hay color”, explica Gorka Giménez, director de marketing de la empresa, atendiendo la llamada de este medio.

Sus palabras no son gratuitas, no en vano su producto lo emplea la UD Almería desde hace once años, prácticamente coincidiendo con los primeros pasos de la empresa, manteniendo en el tiempo multitud de acuerdos de investigación e intercambio y colaboración mutua.

Sin ir más lejos, el Almería contaba con un sistema de antenas de la firma que hoy en día únicamente lo tiene también el FC Barcelona, uno de sus principales clientes, al que abastece en todas sus categorías de fútbol y las distintas secciones deportivas. Real Track Systems abastece también a las selecciones absolutas masculina y femenina de España o a las de Rusia, México o Costa Rica, entre otras, además de multitud de equipos de Primera y Segunda División y al Comité Técnico de Árbitros, ya que su material se adapta a la perfección a las necesidades del colectivo.

Entre los clientes de ‘Real Track Systems’ están el Barça, la LFP, la RFEF o el Circo del Sol

La propia Liga de Fútbol Profesional posee un acuerdo con la compañía para tener informes detallados a través de Wimu. Sin ir más lejos, en enero de 2018 Javier Tebas aceptaba la invitación para entregarle a Isabel Pérez Segura, CEO de Real Track Systems, el premio concedido por el Colegio de Economistas de Almería en su edición de 2017 destacando su espítitu innovador.

Ese continuo trabajo en I+D+i se ha traducido recientemente en un proyecto de colaboración con el Circo del Sol para monitorizar el rendimiento de sus acróbatas en su último espectáculo, Messi 10.

El único contacto mantenido hasta la fecha por la firma con el club fue un encuentro con el portugués Mario Silva, nuevo responsable de la cantera rojiblanca, para conocer sus intenciones respecto a las bases, con quienes también trabajan, si bien ayer anularon una reunión que tenían concertada con Mostafa Yilmez, director de organización.

Real Track Systems cuenta en la actualidad con más de treinta empleados en su sede principal de Almería, si bien posee filiales en otros países. A los cuatro socios fundadores se unió un quinto en 2016 tras la entrada de Scranton Entreprises BV (principal accionista de Grifols), contribuyendo con un importante fondo de capital.

El club alegó a Diario de Almería que se le comunicó que no iban a seguir con sus servicios para el primer equipo, aunque se contemplaban otras actuaciones y no entienden el posible enfado al tratarse de una relación comercial.