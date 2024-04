Arribas: "Va a ser un verano largo en el que tendremos que reunirnos con el club"

Marcar seis goles y repartir tres asistencias en 29 partidos disputados el año de tu estreno en Primera División no está al alcance de cualquiera ni son malos números a nivel personal. Los atesora Sergio Arribas, unos dígitos ensombrecidos sin embargo debido a la deriva colectiva del equipo, con pie y medio en Segunda División. Al extremo zurdo madrileño tampoco le dejó buen regusto su vuelta al once ante Osasuna, ya a las órdenes de Pepe Mel, y ahora confía en completar una recta final de competición lo más digna posible con las dudas sobre si su futuro pasa o no por Segunda sobre la mesa. En esta entrevista concedida a UDA Radio deja abierta la puerta a buscar una salida el próximo verano para seguir en Primera.

¿Cómo se encuentra en este momento de la temporada?

Ahora estoy teniendo menos minutos. Estoy viendo la cruz del fútbol, pero me siento bien y hay que seguir.

Pichichi del Almería y solo una titularidad en los últimos cinco partidos, ¿lo encaja mentalmente?

Es mi primera temporada en Primera y estoy viviendo cosas diferentes porque la temporada está siendo muy dura. Nos hará madurar a futuro a todo el equipo. Estoy teniendo menos participación, pero son cosas del entrenador y tengo que seguir dando el 100%.

¿Se ve igual físicamente?

Me encuentro igual. En una temporada es muy difícil estar todos los partidos bien y tienes altibajos. Ahora estoy más bajo que alto, pero en estos partidos finales daré lo máximo de mí.

El domingo visita un escenario especial, el Reale Arena, porque allí debutó con el Real Madrid.

Tengo unos recuerdos muy bonitos de ese campo cuando pude debutar con el primer equipo del Real Madrid de la mano de Zidane en 2020. El año pasado también fue mi último partido allí como madridista.

¿Cree que demasiado respeto a la Real puede perjudicarles?

Es un equipo muy intenso ofensiva y defensivamente. En casa dimos la cara y se nos fue en los últimos minutos por un penalti de mano. Si repetimos lo de la ida estaremos cerca de sumar puntos allí.

¿Todavía hay ganas de ganar tras el bajón ante Osasuna?

Cambiamos de entrenador, vino Pepe Mel, que nos dio otro aire y se reflejó en Las Palmas logrando la primera victoria. Preparamos muy bien la semana siguiente, pero se nos fue en los diez primeros minutos, se nos puso muy cuesta arriba para remontar un 0-2.

¿El vestuario es un solar a nivel de moral?

Nosotros somos profesionales y tenemos que respetar al club, la ciudad y la afición que viene a vernos. Nos quedan ocho jornadas y tenemos que dar el máximo.

¿La meta sería ahora adelantar al Granada?

Hay que centrarse en sumar al menos un punto en San Sebastián y el mini objetivo es superar al Granada.

¿Pueden ser jueces de la competición?

No vamos a dejarnos llevar, ni mucho menos. Ha sido una temporada rara, estando en muchos partidos muy cerca de ganar y dando la cara en estadios difíciles. Tenemos que salir con intensidad porque queremos revertir la última derrota en casa.

Primera campaña en fútbol profesional con 6 goles y 3 asistencias, ¿qué valoración hace?

A nivel individual me he sentido bien en esta división. Desde el primer día tanto la afición como mis compañeros me acogieron muy bien. No han sido malos números pero me queda la espina de haber dado un poco más para estar más arriba a nivel colectivo. Estoy en el camino, te quedas con la espina de poder haber hecho más.

¿En qué sigue teniendo margen de mejora?

Sobre todo me he dado cuenta que si quieres enfrentarte contra los mejores del mundo siempre tienes que dar un plus y estando en el Almería un plus más defensivo y físico, sobre todo fuera de tu estadio. Quizá podría mejorar más defensivamente que físicamente.

A los talentosos hace 15 años no se les exigía tantos esfuerzos a nivel defensivo...

El fútbol ha evolucionado más a lo defensivo, a tener más físico que calidad. En Madrid, Barça o Atleti los de arriba sí tienen esa libertad los de arriba para no bajar, pero aquí hay que pensar en el equipo.

¿Verá el Madrid-City esta noche?

Lo suelo ver y más estos partidos a un nivel tan alto. Lo veré solo porque ahora mismo no está la familia ni mi novia. Por ahora no he quedado con ningún compañero.

Dicen que Guardiola es entrenador y Ancelotti gestor, ¿qué valora más en un técnico?

Las dos cosas son muy importantes. Tanto Ancelotti como Guardiola son dos grandísimos entrenadores que están marcando época y será un duelo muy ofensivo y entretenido de ver.

Los jugadores aseguran a los 30 años que entienden mejor las cosas que a los 20, ¿piensa igual?

Cuando eres futbolista lo único que quieres es jugar. Ya de más mayor, en esos últimos años de tu carrera quizá te metas más en modo entrenador, pero con mim edad solo quiero jugar al fútbol.

Raúl González fue entrenador suyo, ¿lo ve cercano de coger otro banquillo?

Sí, lo veo preparador, sobre todo mentalmente, para coger un Primera. En octubre tuvo la oferta del Villarreal y al final no se dio.

¿Sigue de reojo al Castilla?

El domingo estuve viéndoles en el Di Stéfano. Vienes de una generación que era la 2002-2003, que casi logra el ascenso, y la de 2004 a lo mejor se le presenta una realidad muy diferente. Es una transición que tienen que vivir. Me trataron súper bien.

Tiene contrato en vigor, ¿qué piensa para la campaña que viene?

Ahora solo me centro en estos 8 partidos que quedan de temporada, dar la cara y acabar lo mejor posible. Va a ser un verano largo donde tendremos que reunirnos con el club y se dirán cosas.