Baptistao: "Esta temporada han pasado cosas que nunca había vivido en mi carrera"

Leo Baptistao regresará el domingo a un estadio, el Benito Villamarín, en el que vivió una efímera etapa de su carrera deportiva, la campaña 2013-2014, con regusto agridulce, ya que el delantero brasileño admite que le sirvió para crecer mucho a nivel personal cedido por el Atlético de Madrid, pero sin embargo a nivel colectivo no pudieron lograr el objetivo de salvar la categoría, consumando el descenso a Segunda. Por apenas unas semanas no pudo coincidir ya entonces con Pepe Mel, destituido antes de que firmase como verdiblanco. Así analiza el regreso en una entrevista concedida a UDA Radio.

Atraviesa usted una fase de Liga en la que se enfrenta a muchos ex.

Son equipos a los que les tengo mucho cariño, tanto Rayo como Betis me acogieron muy bien y les tengo un cariño especial.

¿Qué tal fue la vuelta a Vallecas?

Siempre es emocionante porque fue donde empezó todo y siguen muchos empleados de cuando yo estaba allí. El Estadio no ha cambiado mucho, siempre es la misma presión e intensidad cuando juegas en contra. Allí sienten mucho los colores y jugar en contra es complicadísimo. Es una de las primeras veces que he podido ganarles.

¿Cómo vivieron el segundo triunfo del curso?

Estábamos con el ánimo muy bajo por el descenso. Seguimos siendo profesionales y hablamos que había que aprovechar los partidos que quedaban en Primera porque no es nada fácil y hay que disfrutarlos. No lo celebramos mucho, pero estábamos contentos por el compromiso mostrado. Ganar a un Rayo que ha metido mucha intensidad y encima en Vallecas, tiene mérito.

¿Qué tal lleva el descenso a nivel individual?

Mientras no termine la temporada no lo voy a asimilar muy bien. Entrenaré bien para poder jugar todos los partidos que quedan. Me dará el bajón cuando termine la temporada y vea que no estamos en Primera.

¿Piensa que ahora está viéndose a un Almería más liberado?

Se verá a un equipo más sólido que intentará arreglar los detalles de los últimos partidos. Seremos intensos para intentar ganar también en el Villamarín.

En la campaña 2013-2014 jugó cedido en el Real Betis, ¿qué recuerdos tiene?

Cuando llegué Pepe Mel ya se había ido y no pude coincidir por semanas. Intenté ayudar llegando desde el Atlético, era un buen momento y era difícil decirle que no al Betis. Fue una etapa muy complicada porque no pudimos salvar la categoría, pero muy bonita. Estar en un equipo grande con una afición gigantesca como la del Betis, que no te deja desmotivarte ni rendirte. Me hicieron crecer mucho allí, mi paso por el Betis fue para mejorar

Lástima el 0-0 de la primera vuelta...

Tuve dos ocasiones muy claras, una la paró el portero y en la otra me faltó más suerte. Merecimos ganar, aparte jugaban con uno menos, pero salió raro, de esos que no tiene explicación. Va a ser muy diferente de como vinieron aquí, jugar fuera siempre es más complicado. Serán más intensos y con más claridad con balón.

¿Es cierto que el Villamarín aprieta tanto como parece?

Están con una racha muy buena ante rivales difíciles. Llegan con ánimo y debemos estar atentos a todo.

Siguen invictos a domicilio con Mel, pero en casa siguen sin ganar...

Esta temporada han pasado cosas que nunca había vivido en mi carrera. No sé qué explicación dar. A domicilio ganamos y en casa no podemos hacer el mismo fútbol, siempre nos pasa algo y no sé decirte qué.

¿Notan una presión añadida cuando juegan en casa?

Puede ser al revés, que al jugar en casa tengamos un exceso de confianza y queremos jugar demasiado bien, por lo que abrimos espacios y nos acaba costando el partido. Son sensaciones. A domicilio vamos con más cautela.

Las dos victorias a domicilio han sido con portería a cero, ¿apuesta por la tercera el domingo?

Si logramos la tercera nos pondría muy contentos. Lo vamos a intentar y creo que es posible.

Usted es un jugador de los que se sacrifica también en defensa.

Ellos tienen bandas y laterales muy rápidos y ofensivos, si me toca ayudar estoy ahí para eso, tanto en defensa como en ataque. Lucharemos hasta el final por la afición siendo profesionales. Queremos ganar todos los que quedan para darnos una alegría.

El Betis los recibirá con Europa en el punto de mira...

Vamos a tener que controlar la velocidad del partido porque van a venir muy agresivos y habrá que darle pausa al balón, estando atentos a los mínimos detalles, siendo sólidos juntos.

¿Les ha dado algún consejo ya Pepe Mel, que vivió dos etapas como bético?

Hemos hablado sobre lo que tenemos que hacer a lo largo de la semana y seguramente nos dará algún buen consejo.