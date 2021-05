Brian Rodríguez se perderá las semifinales del 'play off'

El Almería no podrá contar con Brian Rodríguez para las semifinales del play off de ascenso a Primera División, una vez que Tabárez diera ayer la lista de convocados y hubiera incluido en ella al extremo rojiblanco. El rojiblanco jugará con Uruguay el jueves 3 y el martes 8, además de los días previos de concentración, lo que le impedirá estar con el Almería en la primera ronda de la promoción.

De momento los de Rubi no saben ante quién tendrán que jugar la semifinal del play off. Si le tocara ante el Girona, los catalanes han tenido más fortuna con la convocatoria ya que Stuani no ha entrado en la lista (ni el exrojiblanco Darwin Núñez), por lo que podrá jugar el play off si se recupera de los problemas físicos que arrastra.