Centelles: "Por calidad individual éramos buenos, pero colectivamente algo ha fallado"

Álex Centelles es ese perfil de futbolista aprovechable pese al descenso a Segunda División. El tándem que forma con Bruno Langa en el carril zurdo, bastante versátil por cuanto ambos han demostrado saber desenvolverse como extremos, puede resultar interesante en la categoría de plata. El futbolista valenciano intentaba explicar en una entrevista concedida a UDA Radio la atípica temporada que finaliza este sábado, contraponiendo la presunta calidad individual del plantel y el escaso rendimiento colectivo que ha ofrecido.

¿Cómo afrontan esta última semana de competición?

Somos profesionales y estamos afrontando la semana de la misma manera, todavía queda un partido, aunque no haya nada en juego, y de cara al año que viene es bueno seguir mejorando cosas y dar lo mejor de nosotros mismos. También nos queda la espina clavada con la afición de ganar un partido en casa y por eso daremos el 100%".

¿Dónde encuentran la motivación midiéndose dos equipos ya descendidos?

Hay tristeza en ese partido porque somos dos descendidos, pero lo primero es dar esa victoria en casa a la afición para que se vaya con ese buen sabor de boca. También acabar con buenas sensaciones para empezar con más fuerza el año que viene y volver a Primera División".

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, ¿cuesta mentalizarse?

Es un partido de Primera aunque estemos descendidos y tenemos que valorarlo así. Esto se acaba ya, no hay ningún objetivo, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros porque llevamos un escudo y una camiseta que debemos defender a muerte.

¿Qué tal se vio por delante de Bruno Langa como extremo?

Me encontré cómodo. Nunca había jugado ahí. Hasta cadete sí había jugado siempre de extremo, pero en cadetes pasé a lateral. El míster habló conmigo y me dijo si valoraba esa situación y si estaba cómodo. Era poner a uno u otro, pero en partidos anteriores Bruno había jugado delante. Me gusta esa parte ofensiva e hicimos buen partido porque nos entendimos bien a pesar de no ser mi posición y encima en el campo del Mallorca, que se estaban jugando la vida. Estoy a disposición del míster.

¿Cómo fue jugar ante un rival como el Mallorca jugándose la vida?

El año pasado nos tocó vivir la situación al revés y este año en la otra parte. Nosotros intentamos hacer nuestro partido porque nos jugamos nuestro futuro e intentamos dar la cara yendo a por el partido. Nos decían alguna cosilla para que relajáramos, pero no bajamos la guardia e intentamos ganar porque jugamos para el Almería, que es nuestro club.

¿Sorprendido por el obús de Langa?

Algunas veces lo intenta en los entrenamientos, aunque ese tiro sale una vez de cada mil, fue un tiro perfecto e inapelable, nos alegramos mucho por él.

Choca que tanta calidad haya producido pocos guarismos, ¿comparte lo del colista atípico?

No entendíamos muy bien qué estaba pasando, nos metimos en un bucle y en un hoyo del que costaba salir. Veíamos que éramos buenos y hacíamos cosas bien, sobre todo ante equipos de arriba competíamos. Es un año para olvidar porque por calidad en cuanto a cada jugador no hay discusión de que hemos sido buenos, pero colectivamente nos ha faltado algo. Hay que analizar qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir.

¿El problema de no ganar generaba los errores o los errores provocaban el problema?

Nos hemos metido en una dinámica que al final parece que cada error pesa mucho, sea ofensivo o defensivo. Nos ha ido mermando cada situación y parece que no se sabe explicar. Toca ponerse las pilas y no caer en esa dinámica. Ha sido una cuestión de no saber remontar esa situación un partido detrás de otro hasta normalizarlo. Nos servirá para mejorar.

Cada año Segunda parece complicarse todavía más...

La seguimos porque es una competición en la que estuvimos hasta hace nada. Ahora volvemos y da miedo. Equipos que no iban a pelear ahí están y está en 2 o 3 puntos subir o no. Es una competición de infarto que nos tocará jugar con la experiencia del ascenso de hace 2 años. Intentaremos aplicarlo para volver a Primera enseguida.

Habrá que tener cuidado con el favoritismo.

Equipos que bajan de Primera ese año siguiente no tienen por qué subir. Incluso los que suben de 1ª RFEF hacen un año maravilloso y se meten ahí en la pelea. Salir fuera a cada campo es muy complicado. La gente debe ser consciente de eso, sabemos que el objetivo y la obligación es volver a subir.

¿Será clave hacer una pretemporada bien planificada?

Me gustaría concienciar a la gente de que hicieran el punto y final. Los primeros beneficiados para volver a Primera somos nosotros, igual que quieren ellos. Hay que hacer borrón y cuenta nueva en esta temporada atípica en la que no hemos podido demostrar que hemos estado ahí. Hay que limpiar la cabeza, para eso sirven las vacaciones, para volver con las pilas cargadas. Al aficionado también le pedimos eso, que volveremos a demostrar que si estamos arriba puede ser un año muy bonito. Les agradezco el apoyo en este año trágico porque han estado ahí casi llenando en cada partido.