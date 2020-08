El Wolfsburgo, dispuesto a poner los 20 millones por Darwin

El Wolfsburgo parece haber dado la gran sorpresa en la Operación Darwin. El club alemán, según un información del diario As, va a depositar los 20 millones de euros en los que el Almería ha tasado al delantero, que se marcharía hacia un conjunto de renombre de la Bundesliga.

En un primer momento, el Benfica había tomado estos días la delantera por Darwin Núñez. El conjunto luso iba a buscar la manera de rebajar el fichaje. Según el diario Record, que incluso llevaba hoy la información en su portada, el equipo de Da Luz buscaba incluir jugadores para abaratar el coste total del fichaje.

El Almería de momento no ha respondido a los alemanes, sabe que Darwin va a salir y quiere que deje la cantidad más alta de dinero en las arcas. Además, juega con la baza a favor de que hay varias ofertas (el Southampton también preguntó por él) y tensa la cuerda todo lo que puede. El club no va a impedir su marcha (su cláusula iba a ser el doble en caso de ascenso), aunque no va a malvenderlo porque es una de los delanteros más completos de la categoría y porque con los millones que van a pagar los alemanes, o los que el club con el que finalmente se llegue a un acuerdo, el Almería tiene que buscarle sustituto.

A excepción de Lilcoln, de momento pocos nombres han salido para reforzar la delantera. Según informó el propio club, la plantilla vuelve a los entrenamientos el día 1 de septiembre y para entonces debe de estar conformada ya la llegada del sustituto de Darwin, una vez que se confirme su venta al Wolfsburgo.