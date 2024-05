Embarba: "Ojalá poder devolver al Almería a Primera"

Adrián Embarba apunta a ser uno de los que 'bajarán al barro' en el intento de devolver al equipo a Primera División a las primeras de cambio. De concretarse su continuidad (no hay verano tranquilo en la UD Almería en materia de compra-ventas) el extremo arriacense regresaría a la categoría de plata cuatro temporadas después de disfrutar del primer escalón liguero para reeditar el ascenso que ya logró en las filas del Espanyol en el curso 2020-2021.

En su hoja de servicios el de Azuqueca de Henares tiene otro ascenso al máximo nivel, el primero de su carrera deportiva, conseguido en sus inicios en el Rayo Vallecano durante la campaña 2017-2018. A sus 31 primaveras acredita 13 años como profesional repartido en 3 equipos, 9 en Primera y 4 en Segunda. El domingo regresa a Vallecas, donde dio sus primeros pasos como futbolista, y lo hace al frente de un equipo ya descendido, sumido en una depresión de la que no parece lograr salir.

Buscar su tercer ascenso a Primera: "He ganado los dos ascensos con el título de Liga y siempre he dicho que estoy muy a gusto, me siento querido por club y afición. Estoy en un momento de mi carrera bueno y estaría totalmente dispuesto. Quiero hablar con el club para ver qué piensan porque tengo contrato. Ojalá poder devolver al Almería a Primera".

Descenso matemático: "Fue un palo muy duro certificar que desciendes. Puedes imaginarte el vestuario después del partido y cómo afrontas la semana para defender el escudo y el orgullo. Hay que sacar adelante a la gente para acabar lo mejor posible".

Meta hasta el final: "Queremos ganar todos los partidos, así lo hemos intentado cada jornada, aunque solo hayamos logrado una victoria. Ojalá podamos lograr una en casa para la afición. Vallecas es mi casa y soy el primero que quiere ganar. Tenemos que acabar lo mejor posible".

El Rayo se juega la salvación: "Ojalá todos los equipos compitiensen como hizo con nosotros el Espanyol la última jornada, eso es de ser profesionales. Vallecas es un campo y rival complicado, se juega la vida porque si gana están salvados. Ojalá se salven, les deseo lo mejor, pero no con nosotros".

¿Continuará Viera? "Habría que hacerle la pregunta a Viera. No sé la decisión que tomará, pero puedo confirmar que está muy a gusto aquí. Yo le di un empujoncito para venir y su principal idea es seguir aquí porque está bien con su familia. No puedo asegurarlo, pero él quiere".

Descenso en casa: "Nunca quieres que llegue ese momento, menos aún en casa con tu gente y tu familia. Lo comentamos en el vestuario. Si tenía que llegar, mejor fuera, pero se ha dado como se ha dado y no nos ha acompañado la suerte en ningún momento. Agradecemos el apoyo de la gente. Aceptamos todas las críticas, siempre y cuando sean desde el respeto, porque no hemos conseguido el objetivo ni hemos estado a la altura".

Relajación tras bajar: "La cabeza te hace relajarte por la naturaleza humana, pero hay que ser fuertes mentalmente y ser profesionales para no defraudar acabando regalando puntos. Son partidos de Primera, goles y puntos que sumas. Este final será la inercia de la temporada que viene".

Claves para regresar pronto a Primera: "No creo que haya ninguna clave para poder volver a Primera el año que viene. Tiene que hacerse acabando con la inercia buena, que los que se queden estén comprometidos y contentos aquí, que valoran lo que tenemos en el club y la afición nos ayude para remar juntos. Tanto el club como la ciudad merecen estar en Primera y con esa unión e impulso espero que podamos estar pronto de nuevo en Primera".

Irrupción de Peña: "Marcos Peña es uno de mis chavales. Intento cuidar mucho a los chicos del filial que van subiendo con nosotros. Intento ayudar desde la experiencia y tengo muy buena relación con él. Además de ser un gran futbolista es una gran persona. Ha debutado incluso tarte".

Capitanía: "Lo de capitán es porque mis compañeros me han elegido y tengo esa forma de ser y liderar. Lo importante es hacer que la gente esté a gusto, sumar y ser productivo para conseguir los objetivos y resultados".