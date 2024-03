Embarba: "Tengo contrato y me encuentro como en casa, el club me arropa"

Adrián Embarba ha participado en 25 de las 27 jornadas que se llevan disputadas, 20 de ellas como titular y completando solo 6 encuentros de principio a fin. Acumula un total de 1.640 minutos con el escaso bagaje ofensivo de 0 goles y 0 asistencias. El extremo madrileño, que el curso pasado fue una de las piezas claves en la consecución de la permanencia a las órdenes de Rubi, al punto de marcar el penalti decisivo en Cornellá, se ha visto inmerso en la zozobra colectiva del curso.

Optimista irredento, ha ejercido este curso de capitán sin brazalete a la hora de salir a la palestra para dirigirse a los seguidores indálicos a través de redes sociales cuando el temporal más arreciaba y encaja bien las críticas. En su comparecencia de este miércoles desvelaba además contribuyó a la llegada de Jonathan Viera por la buena amistad que lo une con el canario desde la etapa de ambos en el Rayo.

¿Seguiría en Segunda?: "He tenido muchos ascensos por suerte y también descensos, por desgracia. Tengo experiencia y procuro transmitirla. Tengo contrato y me encuentro como en casa, muy a gusto porque el club me ha arropado siempre. Estoy centrado aquí y no tengo la cabeza en otro sitio. Nunca me he ido de un sitio dejándolo de una manera que no me gustase y tengo ese compromiso".

Vigo, punto sin retorno: "Ha sido un palo muy duro, venimos de una temporada muy difícil, no hemos conseguido ganar, inexplicablemente. En Vigo era el rival que marcaba la salvación y tuvimos una expulsión que nos hace perder y nos alejamos a una distancia muy difícil. Se habló más que en semanas anteriores porque si ganabas te acercabas al objetivo y si perdías, como pasó, te alejabas. El partido no se dio como queríamos, sobre todo a nivel ofensivo".

Primera victoria: "No hay que mirar las matemáticas ni el objetivo ya, sino ganar un partido. La idea y la mentalidad del grupo pasa por ganarle el lunes al Sevilla, un rival que viene bien y es un derbi andaluz".

Críticas en redes sociales: "Ya tengo muchos tiros dados y en redes sociales no leo nada, aunque suene a tópico. No te puedes evadir porque te llega de algún amigo o familia. Es fácil insultar o hacer daño sin dar la cara, pero esa no es la sensación que tengo con la afición al pasear. Hay que evadirse porque siempre hay gente que no estará de acuerdo con tu forma de jugar, pero en el entorno del club siento un cariño inmenso".

Rol con Garitano: "Intento hacer lo que el míster me pide. En muchos partidos me toca trabajar más en la fase defensiva que la ofensiva y eso te merma a la hora de estar más fresco. Tengo ese sacrificio y piernas para hacer los kilómetros. Me centro en ayudar a mis compañeros. Cuando la dinámica del equipo no está bien yo tampoco estoy muy allá. El año pasado al final hice dos de los goles más importantes del curso".

Annus horribilis: "En el fútbol entran muchos factores. Uno es la dinámica al principio de expulsiones, penaltis, recibir goles. Luego hay cambio de entrenador, muchos jugadores nuevos... Club y jugadores tenemos que hacer mucha autocrítica para aprender de lo malo para madurar. No sabría dar una explicación, nadie se explica por qué no tenemos aún una victoria, es una losa que tenemos encima. Ojalá sea lo antes posible".

Números diescretos: "Soy el primero que quiere llevar más goles y asistencias. Cuando el equipo está así lo notas a nivel personal y al revés también. Trabajo a diario para mejorar y darle al equipo lo que el míster me pide. No nos vamos a engañar y los números son los que son. Pese a la dinámica de no sacar resultados me encuentro bien y ojalá cambie esto de aquí a final de temporada, tanto a nivel personal como colectivo".

El 5-2 de la ida en Sevilla, inicio de la debacle: "En Sevilla fue de los peores partidos de la temporada, no pude participar porque venía de tener una brecha. Revancha sí, pero ya es por orgullo propio, el vestuario quiere una victoria y da igual el rival. Para los rivales no es fácil plantearnos los partidos. En algún momento vamos a ganar porque lo merecemos y tenemos buen equipo. Podemos ganarle a cualquier rival si estamos bien y ojalá podamos hacerlo de una vez".

Esperanza matemática: "Hay que ser realistas, pero mientras las matemáticas digan que se puede, aunque suene a tópico, hay que seguir porque nunca sabes lo que puede pasar. Al final hay que acabar de la mejor forma posible para la próxima temporada y ser profesionales".

Amistad con Viera: "Con Jonathan Viera coincidí en los primeros años del Rayo hace once años y mantuvimos la relación, juntándonos en verano. Lo considero muy amigo amigo y sabemos lo que nos puede aportar en el campo e intenté que viniese a echarnos una mano. En los momentos difíciles tenemos que dar un paso más la gente con experiencia que ha vivido estas situaciones para tomar responsabilidades y transmitírselo a los jóvenes. No hay que dejarse llevar porque el cuerpo te pide tirar la toalla y eso no podemos permitirlo".

Continuidad de Viera el próximo curso: "Hablo mucho con él y sé cómo piensa porque me identifico en muchas cosas con él. Vino a ayudar para que si pasa lo que no queremos, devolverlo a donde merece porque está muy comprometido. Su familia está muy a gusto y firma una temporada y media. Ojalá siga".

Frustración en el vestuario: "En el vestuario se habla que da rabia ver que con algunos partidos ganados estaríamos enganchados al objetivo de la salvación. En otra situación estaríamos casi muertos sin ganar. No hay que mirar para atrás, limpiar la mente y acabar con los máximos puntos posibles"